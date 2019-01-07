«Нефтехимик» прервал восьмиматчевую серию поражений

Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:3.
Хозяева уступали со счетом 1:3, но смогли сперва перевести игру в овертайм, а затем одержать победу.
В составе победителей шайбы забросили Йоонас Няттинен, Эмиль Галимов, Андрей Нестрашил и Павел Падакин, который принес команде победу в овертайме.
У гостей отличились Денис Баранцев, Денис Паршин и Эндрю Кейлоф.
«Нефтехимик» прервал свою восьмиматчевую серию из поражений и занимает десятое место на Востоке. «Торпедо» идет на седьмой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Баранцев — 5 (бол., Паршин, Жафяров), 23:53 — 0:1. Няттинен — 14 (Пуустинен), 25:40 — 1:1. Паршин — 13 (Семин), 32:12 — 1:2. Кейлоф — 14, 49:25 — 1:3. Галимов — 7 (Брынцев, Шарифьянов), 51:29 — 2:3. Нестрашил — 7, 53:50 — 3:3. Падакин — 7 (Шиксатдаров, Брынцев), 61:56 — 4:3Вратари: Ежов — КостинШтраф: 2 — 4Броски: 38 (11+15+10+2) — 26 (5+17+4+0)