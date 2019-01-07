«Нефтехимик» прервал восьмиматчевую серию поражений

одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против

Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:3.

Хозяева уступали со счетом 1:3, но смогли сперва перевести игру в овертайм, а затем одержать победу.

В составе победителей шайбы забросили Йоонас Няттинен, Эмиль Галимов, Андрей Нестрашил и Павел Падакин, который принес команде победу в овертайме.

У гостей отличились Денис Баранцев, Денис Паршин и Эндрю Кейлоф.

«Нефтехимик» прервал свою восьмиматчевую серию из поражений и занимает десятое место на Востоке. «Торпедо» идет на седьмой строчке.