СКА на выезде обыграл «Йокерит», Прохоркин оформил дубль

Питерскийобыграл финский(4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.

В составе победителей дубль оформил Николай Прохоркин, еще по разу отличились Александр Дергачёв и Александр Барабанов.

На это «шуты» ответили лишь голом Никласа Йенсена.

СКА продлил победную серию до пяти матчей, «Йокерит» проиграл впервые за четыре игры.