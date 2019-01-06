СКА на выезде обыграл «Йокерит», Прохоркин оформил дубль

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей дубль оформил Николай Прохоркин, еще по разу отличились Александр Дергачёв и Александр Барабанов.
На это «шуты» ответили лишь голом Никласа Йенсена.
СКА продлил победную серию до пяти матчей, «Йокерит» проиграл впервые за четыре игры.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)
Голы: Дергачев — 5 (мен.), 12:19 — 0:1. Н. Йенсен — 13 (Грант), 12:36 — 1:1. Прохоркин — 16 (бол., Гусев, Хафизуллин), 18:14 — 1:2. Прохоркин — 17 (Гусев, Якупов), 19:44 — 1:3. Барабанов — 11 (Кузьменко), 21:46 — 1:4Вратари: Калныньш (Запольски, 20:00) — ХелльбергБроски: 27 (8+6+13) — 28 (10+12+6)Штраф: 10 — 12