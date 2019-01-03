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    Малкин сыграл в матче НХЛ в коньках со словами о Магнитогорске

    Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Вокруг хоккея
    Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин провел матч против «Нью-Йорк Рейнджерс» в коньках со словами поддержки пострадавшим в трагедии в Магнитогорске.

    Коньки Евгения Малкина
    Коньки Евгения Малкина
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    На коньках нападающего были надписи «Магнитогорск, мы с тобой» и «Магнитогорск всегда в моем сердце».

    «Трагедия случилась на улице Карла Маркса... На моей улице, я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й... Буквально двадцать домов разница.

    Никого лично, вроде, не знал. Мне тяжело сказать, я даже список фамилий, фотографий не видел, кто ушел...Не так много информации дают. Друзья скидывают видео, говорят, очень медленно раскапывают, чуть ли не вручную. Боятся, что бы дом дальше не разрушился.

    Кажется, уже 28 погибших нашли, еще 13 под завалами, шансов очень мало осталось еще живых отыскать. Странные события вообще там творятся, какая-то машина взорвалась, стрельба была слышна. Много информации всякой, кто-то говорит, что теракт, кто-то, что газовая труба взорвалась, пока неясно ничего, но это большое горе, конечно.

    Я хотел надеть траурную повязку на свитер. Сегодня созванивались с НХЛ, но они не разрешили. Сказали, что не положено на одного игрока только делать. Перед игрой поговорили с менеджером, он предложил на клюшке написать, но она разноцветная, тоненькая, не было заметно бы. Решили на коньках писать, у баскетболистов подсмотрели, они так иногда на кроссовках делают», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс». 0

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