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    Кучеров стал первой звездой месяца в НХЛ

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз Калгари Флэймз
    Национальная хоккейная лига на своем сайте объявила имена лучших хоккеистов декабря.

    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
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    Первой звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счёт 30 (9+21) очков в 14 играх.

    Кучеров стал 11-м игроком с сезона-1988/89, кто смог набрать 30 очков за один месяц. Подобное удавалось Лемье (11 раз), Уэйну Гретцки (6), Яромиру Ягру (3), Пэту Лафонтейну, Адаму Оутсу, Стиву Айзерману, Берни Николсу (все — по 2), Люку Робитайлу, Бретту Халлу и Павлу Буре (все — по 1).

    Второй звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 26 (11+15) очков в 14 играх.

    Замкнул тройку лучших капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 24 (8+16) очка в 13 матчах. 0

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