Агент: Панарин хочет выиграть Кубок Стэнли с «Коламбусом»

Агент, представляющий нападающего «Коламбуса», сообщил, что игрок не рассматривает предложений от других клубов.

Ранее появилась информация, согласно которой россиянину интересен переход в «Рейнджерс».

«Артемий на данный момент игрок "Коламбуса". Он полностью доволен ситуацией и прогрессом команды. Он хочет помочь своей команде пройти первый раунд и зайти далеко в плей-офф и потенциально выиграть Кубок Стэнли.

Мы с ним будем встречаться, каждый день с ним на телефоне. По бизнес-вопросам мы будем встречаться плюс-минус в районе All Star Break (перерыва на Матч всех звезд), который будет проходить в конце января.

Что касается возможного перехода в команду "Рейнджерс", я вам могу сказать, что это не совсем так. Артемий — игрок "Коламбуса".

Если он решит попытать счастья на открытом рынке, то он будет рассматривать ряд вариантов, а не только одну конкретную команду», — приводит «РИА Новости» слова Мильштейна.

В пятницу Панарин забросил 100-ю шайбу в НХЛ. Его «Коламбус» уступил «Торонто» (2:4). 0