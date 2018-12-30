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    Агент: Панарин хочет выиграть Кубок Стэнли с «Коламбусом»

    Коламбус Блю Джекетс НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Агент Дэн Мильштейн, представляющий нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина, сообщил, что игрок не рассматривает предложений от других клубов.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин
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    Ранее появилась информация, согласно которой россиянину интересен переход в «Рейнджерс».

    «Артемий на данный момент игрок "Коламбуса". Он полностью доволен ситуацией и прогрессом команды. Он хочет помочь своей команде пройти первый раунд и зайти далеко в плей-офф и потенциально выиграть Кубок Стэнли.

    Мы с ним будем встречаться, каждый день с ним на телефоне. По бизнес-вопросам мы будем встречаться плюс-минус в районе All Star Break (перерыва на Матч всех звезд), который будет проходить в конце января.

    Что касается возможного перехода в команду "Рейнджерс", я вам могу сказать, что это не совсем так. Артемий — игрок "Коламбуса".

    Если он решит попытать счастья на открытом рынке, то он будет рассматривать ряд вариантов, а не только одну конкретную команду», — приводит «РИА Новости» слова Мильштейна.

    В пятницу Панарин забросил 100-ю шайбу в НХЛ. Его «Коламбус» уступил «Торонто» (2:4). 0

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