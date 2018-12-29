СКА одержал волевую победу над «Адмиралом»

одержал волевую победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0).

Юрий Козловский на 7-й минуте вывел хозяев вперед, а еще через две минуты Александр Стрельцов удвоил преимущество «моряков».

Питерцы отыгрались уже в третьем периоде, когда дубль оформил Давид Рундблад, отличившийся на 50-й и 53-й минутах.

На второй минуте овертайма победную для «армейцев» шайбу забросил Наиль Якупов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) Голы: Козловский — 1 (бол., Мищенко), 6:33 — 1:0. А. Стрельцов — 4 (Коньков), 8:30 — 2:0. Рундблад — 3 (бол., Дацюк), 49:19 — 2:1. Рундблад — 4 (Барабанов), 52:24 — 2:2. Якупов — 13 (Бывальцев), 61:05 — 2:3Вратари: Серебряков — ШестеркинШтраф: 10 — 8Броски: 14 (6+1+6+1) — 41 (10+14+16+1)

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции (66 очков). «Адмирал» идет 13-м на Востоке (24 очка). 0