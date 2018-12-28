Швеция одержала вторую победу на МЧМ-2019, обыграв Словакию
swehockey.se
Главным героем матча стал шведский нападающий Эмиль Бемстрем, забросивший за 10 минут две шайбы.
Шведы одержали вторую победу и занимают первое место в группе В, а словаки потерпели второе поражение — последние.
Следующий матч шведы проведут с командой США, а сборная Словакии встретится с Финляндией.
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Словакия U20 — Швеция U20 — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы: Эльвенес — 1, 11:42 — 0:1. Лишка — 1 (бол., Грегорчак, Фехервари), 13:43 — 1:1. Бемстрем — 1 (Хугг), 16:12 — 1:2. Бемстрем — 2 (бол., Эльвенес, Сандин), 26:40 — 1:3. Бреннстрем — 3 (бол., Лундстрем), 45:09 — 1:4. Фафрак — 1, 48:57 — 2:4. Лундстрем — 1, 52:37 — 2:5Вратари: Скленар — ЭрссонШтраф: 8-12Броски: 22 (6+8+8) — 26 (11+6+9)