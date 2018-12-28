ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — ЦСКАИтоги-2018. Три лучших матча года
  • 07:57
    • Россия разгромила Данию на старте МЧМ-2019
  • 22:21
    • Месси: Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»
  • 21:38
    • «Спартак» хочет разорвать контракт с Самедовым
  • 20:54
    • «Интер» наказан двумя матчами без зрителей за расистское поведение фанатов
  • 16:56
    • «Рубин» вновь хочет арендовать Попова
    Все новости спорта

    Швеция одержала вторую победу на МЧМ-2019, обыграв Словакию

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции Сборная Словакии
    Сборная Швеции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира победила команду Словакии со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

    Швеция одержала вторую победу на МЧМ-2019, обыграв Словакию
    Швеция одержала вторую победу на МЧМ-2019, обыграв Словакию
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Главным героем матча стал шведский нападающий Эмиль Бемстрем, забросивший за 10 минут две шайбы.

    Шведы одержали вторую победу и занимают первое место в группе В, а словаки потерпели второе поражение — последние.

    Следующий матч шведы проведут с командой США, а сборная Словакии встретится с Финляндией.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Словакия U20 — Швеция U20 — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
    Голы: Эльвенес — 1, 11:42 — 0:1. Лишка — 1 (бол., Грегорчак, Фехервари), 13:43 — 1:1. Бемстрем — 1 (Хугг), 16:12 — 1:2. Бемстрем — 2 (бол., Эльвенес, Сандин), 26:40 — 1:3. Бреннстрем — 3 (бол., Лундстрем), 45:09 — 1:4. Фафрак — 1, 48:57 — 2:4. Лундстрем — 1, 52:37 — 2:5Вратари: Скленар — ЭрссонШтраф: 8-12Броски: 22 (6+8+8) — 26 (11+6+9)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • В Канаду — за медалями. Российская «молодежка» должна улучшить прошлогодний результат
  • 26/12/2018 в 14:16
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Ак Барс»
  • 2.16
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» обыграет «Калпу» и одержит вторую победу на Кубке Шпенглера
  • «Металлург» — «Калпа». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • ЦСКА и «Ак Барс» снова сыграют результативно
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Коламбус» Панарина и Бобровского обыграет «Торонто» Зайцева
  • «Коламбус» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Шердан Шакири Футбол С верой в чемпионство. Победа над «Ньюкаслом» придала «Ливерпулю» уверенности«Красные» опережают ближайшего преследователя на шесть очков Вчера в 12:120
  • 08:25
    • Швеция одержала вторую победу на МЧМ-2019, обыграв Словакию
  • 08:11
    • Канада одолела Швейцарию на молодежном чемпионате мира
  • 00:46
    • «Фонбет» представляет самые высокие коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»
    Тьерри Анри Футбол Дела Тьерри Анри в «Монако» идут все хуже и хужеРассказываем, как легендарный форвард пытается справиться с кризисом в стане «монегасков» Вчера в 00:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хачанов протестирует Тима на харде
  • 4.82
    •
  • 00:44
    • Дубль Андерсона принес «Вест Хэму» победу над «Саутгемптоном»
  • 00:28
    • Крушельницкий: Пока есть шанс, будем рассчитывать на справедливость
  • 00:18
    • Ковтун: Перед чемпионатом Европы буду усложнять программу
    Неймар может вернуться в «Барселону» Футбол Почему всем выгодно возвращение Неймара в «Барселону»ПСЖ, «Барселоне» и самому форварду нужен этот трансфер Вчера в 01:260
  • 23:56
    • «Арсенал» близок к подписанию хавбека «Севильи»
  • 23:46
    • Исинбаева: Ситуация с WADA близка к критической
  • 23:39
    • Барцокас: Матч с «Басконией» «Химки» начали слишком расслабленно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие