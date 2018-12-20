Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон»

обыграл на выездесо счетом 2:1 в рамках регулярного сезона НХЛ.

Евгений Малкин nhl.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ларс Эллер. «Пингвины» еще до свистка на перерыв не только отыгрались, но и вышли вперед — отличились Сидни Кросби (в большинстве) и Брайан Раст.

Александр Овечкин прервал результативную серию из 14 матчей и голевую — из 6. В этой встрече на его счету 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ, 6 силовых приемов.

Евгений Малкин отметился результативной передачей. Он вышел на 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, набрав 967 очков. Также в этом матче он нанес 3 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Голы: Эллер — 5 (Уилсон), 26:38 — 1:0. Кросби — 16 (бол., Малкин, Летанг), 29:15 — 1:1. Раст — 7 (Гюнтцель, Кросби), 38:58 — 1:2Вратари: Холтби (57:57) — МюррейШтраф: 15 — 17Броски: 32 (8+10+14) — 30 (9+13+8)

В другом матче игрового дня «Колорадо» домашнем льду обыграл «Монреаль» — 2:1.

Счет на 6-й минуте встречи открыл нападающий гостей Брендан Галлахер, реализовав большинство. Паритет в начале второго периода восстановил лидер бомбардирской гонки Микко Рантанен, а на старте третьего игрового отрезка Габриэль Ландеског забил гол, ставший победным.

Семен Варламов провел игру на скамейке запасных, а Никита Задоров заработал удаление, которое было реализовано, также на его счету бросок в створ и силовой прием. 0