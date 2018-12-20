Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон»

Счет на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ларс Эллер. «Пингвины» еще до свистка на перерыв не только отыгрались, но и вышли вперед — отличились Сидни Кросби (в большинстве) и Брайан Раст.
Александр Овечкин прервал результативную серию из 14 матчей и голевую — из 6. В этой встрече на его счету 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ, 6 силовых приемов.
Евгений Малкин отметился результативной передачей. Он вышел на 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, набрав 967 очков. Также в этом матче он нанес 3 броска.
В другом матче игрового дня «Колорадо» домашнем льду обыграл «Монреаль» — 2:1.
Счет на 6-й минуте встречи открыл нападающий гостей Брендан Галлахер, реализовав большинство. Паритет в начале второго периода восстановил лидер бомбардирской гонки Микко Рантанен, а на старте третьего игрового отрезка Габриэль Ландеског забил гол, ставший победным.
Семен Варламов провел игру на скамейке запасных, а Никита Задоров заработал удаление, которое было реализовано, также на его счету бросок в створ и силовой прием. 0