Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунем»

Фрагмент матча
ХК «Динамо»
В первом периоде хозяева забили два гола благодаря канадцу Войтеку Вольски и шведу Патрику Лунду. Однако «бело-голубым» хватило меньше десяти минут второго периода, чтобы отыграться и выйти вперед. Голы «Динамо» на счету Владимира Брюквина, Даниила Тарасова и Дмитрия Моисеева.
«Динамо» набрало 43 очка и осталось на шестом месте в Западной конференции, «Куньлунь» с 37 очками занимает девятое место на Востоке.
22 декабря «Динамо» сыграет с «Амуром» в Хабаровске, а на следующий день «Куньлунь» примет «Витязь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
Голы: Вольски — 9 (Фонтэйн), 10:17 — 1:0. Лунд — 4 (Фонтэйн), 12:23 — 2:0. Брюквин — 7 (Койвисто, Макаров), 29:36 — 2:1. Тарасов — 7 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 30:53 — 2:2. Моисеев — 2 (Кулемин, Мозер), 38:18 — 2:3Вратари: Кархунен (59:03 — 59:20, 59:51) — ЕременкоШтрафы: 35-6Броски: 25 (8+6+11) — 37 (14+14+9)