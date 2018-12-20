Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунем»

одержало волевую победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

В первом периоде хозяева забили два гола благодаря канадцу Войтеку Вольски и шведу Патрику Лунду. Однако «бело-голубым» хватило меньше десяти минут второго периода, чтобы отыграться и выйти вперед. Голы «Динамо» на счету Владимира Брюквина, Даниила Тарасова и Дмитрия Моисеева.

«Динамо» набрало 43 очка и осталось на шестом месте в Западной конференции, «Куньлунь» с 37 очками занимает девятое место на Востоке.

22 декабря «Динамо» сыграет с «Амуром» в Хабаровске, а на следующий день «Куньлунь» примет «Витязь».