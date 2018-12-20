КХЛ. СКА примет «Динамо» Рига, ЦСКА в гостях в Финляндии

«Куньлунь» — «Динамо» 2:3

Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

В первом периоде хозяева забили два гола благодаря канадцу Войтеку Вольски и шведу Патрику Лунду. Однако «бело-голубым» хватило меньше десяти минут второго периода, чтобы отыграться и выйти вперед. Голы «Динамо» на счету Владимира Брюквина, Даниила Тарасова и Дмитрия Моисеева.

«Динамо» набрало 43 очка и осталось на шестом месте в Западной конференции, «Куньлунь» с 37 очками занимает девятое место на Востоке.

22 декабря «Динамо» сыграет с «Амуром» в Хабаровске, а на следующий день «Куньлунь» примет «Витязь».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) Голы: Вольски — 9 (Фонтэйн), 10:17 — 1:0. Лунд — 4 (Фонтэйн), 12:23 — 2:0. Брюквин — 7 (Койвисто, Макаров), 29:36 — 2:1. Тарасов — 7 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 30:53 — 2:2. Моисеев — 2 (Кулемин, Мозер), 38:18 — 2:3Вратари: Кархунен (59:03 — 59:20, 59:51) — ЕременкоШтрафы: 35-6Броски: 25 (8+6+11) — 37 (14+14+9)

«Сибирь» — «Амур» 4:3

«Сибирь» на домашнем льду обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (оформил дубль), Никита Михайлов и Владимир Первушин. У проигравших отличились Томас Зохорна, Марек Хрбас и Александр Кузнецов.

«Сибирь» одержала четвертую победу в последних пяти матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Амур» потерпел седьмое поражение в последних девяти встречах и идет 12-м на «Востоке».

Следующий матч «Сибирь» проведет дома 22 декабря против «Адмирала». «Амур» в этот же день примет московское «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Голы: Зогорна — 7 (Руденков, Рассказов), 7:35 — 0:1. Шаров — 8 (Саюстов, Казаков), 21:49 — 1:1. Михайлов — 10 (бол., Пелтола, Карон), 25:18 — 2:1. Грбас — 1 (Воробьев), 30:06 — 2:2. Шаров — 9 (Карон), 30:17 — 3:2. Первушин — 5 (Миловзоров, Саюстов), 31:46 — 4:2. Кузнецов — 3 (бол.), 59:59 — 4:3Вратари: Красиков — Лангхамер (58:10)Штрафы: 6-6Броски: 23 (6+14+3) — 28 (7+7+14)

«Барыс» — «Локомотив»

«Авангард» — «Северсталь»

«Витязь» — «Сочи»

«Динамо Минск» — «Слован»

«Йокерит» — ЦСКА

СКА — «Динамо Рига»

«Спартак» — «Салават Юлаев»