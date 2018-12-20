КХЛ. СКА примет «Динамо» Рига, ЦСКА в гостях в Финляндии

«Куньлунь» — «Динамо» 2:3
Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
В первом периоде хозяева забили два гола благодаря канадцу Войтеку Вольски и шведу Патрику Лунду. Однако «бело-голубым» хватило меньше десяти минут второго периода, чтобы отыграться и выйти вперед. Голы «Динамо» на счету Владимира Брюквина, Даниила Тарасова и Дмитрия Моисеева.
«Динамо» набрало 43 очка и осталось на шестом месте в Западной конференции, «Куньлунь» с 37 очками занимает девятое место на Востоке.
22 декабря «Динамо» сыграет с «Амуром» в Хабаровске, а на следующий день «Куньлунь» примет «Витязь».
«Сибирь» — «Амур» 4:3
«Сибирь» на домашнем льду обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (оформил дубль), Никита Михайлов и Владимир Первушин. У проигравших отличились Томас Зохорна, Марек Хрбас и Александр Кузнецов.
«Сибирь» одержала четвертую победу в последних пяти матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Амур» потерпел седьмое поражение в последних девяти встречах и идет 12-м на «Востоке».
Следующий матч «Сибирь» проведет дома 22 декабря против «Адмирала». «Амур» в этот же день примет московское «Динамо».
«Барыс» — «Локомотив»
«Авангард» — «Северсталь»
«Витязь» — «Сочи»
«Динамо Минск» — «Слован»
«Йокерит» — ЦСКА
СКА — «Динамо Рига»