Встреча динамовцев завершилась в пользу Минска

на домашней площадке оказалось сильнее, игра закончилась со счетом 2:1.

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Первый период прошел без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте: точный бросок в актив записал нападающий рижского клуба Мартиньш Дзиерикалс. На 47-й минуте Куинтон Хауден точным броском восстановил равновесие на табло. В концовке основного времени Хауден оформил дубль, принеся Минску победу.

Подопечные Андрея Сидоренко прервали неудачную серию из трех матчей, рижский клуб семь из восьми последних встреч.