Встреча динамовцев завершилась в пользу Минска

Куинтон Хауден
ХК «Динамо» Минск
Первый период прошел без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте: точный бросок в актив записал нападающий рижского клуба Мартиньш Дзиерикалс. На 47-й минуте Куинтон Хауден точным броском восстановил равновесие на табло. В концовке основного времени Хауден оформил дубль, принеся Минску победу.
Подопечные Андрея Сидоренко прервали неудачную серию из трех матчей, рижский клуб семь из восьми последних встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Хауден, 46:23, 58:39. — Дзиеркалс, 21:46