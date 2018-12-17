НХЛ. Шайбы Кучерова и Свечникова, ассисты Голдобина и Василевского

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 4:2

23-летний российский нападающий хозяев Николай Голдобин набрал 1(0+1) очко в игре.

За «Ванкувер» отличился нападающий Александр Эдлер, форварды Брок Бозер, Элиас Петтерссон и Бо Хорват.

«Ванкувер» занимает десятое место в Западной конференции с 36 очками. «Эдмонтон» с 39 баллами располагается на 8-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Ньюджент-Хопкинс — 11 (Хайра, Ларссон), 21:40 — 0:1. Эдлер — 3 (бол., Бозер, Хорват), 31:49 — 1:1. Бозер — 12 (бол., Хаттон, Маркстрем), 34:46 — 2:1. Петтерссон — 17 (бол., Голдобин, Бозер), 43:04 — 3:1. Чейссон — 15 (Макдэвид, Нерс), 55:50 — 3:2. Хорват — 16 (п.в., Руссель, Эдлер), 58:18 — 4:2Вратари: Маркстрем — Коскинен (58:10 — 58:18, 58:25)Штраф: 2 — 10Броски: 30 (7+15+8) — 22 (10+4+8)

«Виннипег» — «Тампа» — 5:4 ОТ

Победная шайба на счету Марка Шайфли.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в этой игре. На счету защитника Михаила Сергачева и вратаря Андрея Василевского по 1 передаче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Тампа» — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) Голы: Киллорн — 8 (бол., Палат, Василевский), 13:01 — 0:1. Перро — 7 (бол., Майерс, Элерс), 19:43 — 1:1. Танев — 7 (Лаури, Моррисси), 28:36 — 2:1. Стэмкос — 16 (Палат), 29:13 — 2:2. Джонсон — 14 (Пойнт, Сергачев), 38:09 — 2:3. Элерс — 11 (Шайфли, Уилер), 39:19 — 3:3. Кучеров — 14 (бол., Стэмкос, Пойнт), 46:55 — 3:4. Элерс — 12 (Шайфли, Бафлин), 54:23 — 4:4. Шайфли — 21, 64:18 — 5:4Вратари: Хеллебайк — ВасилевскийШтраф: 4 — 2Броски: 42 (12+16+8+6) — 47 (11+15+19+2)

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 3:7

Защитник «Шаркс» Брент Бернс набрал в этой игре 3 (0+3) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 3:7 (3:2, 0:3, 0:2) Голы: Дебринкэт — 14 (Густафссон), 2:34 — 1:0. Стром — 8 (Мерфи, Кейн), 3:21 — 2:0. М. Карлссон — 3 (Радил, Бернс), 9:58 — 2:1. Серенсен — 6 (Торнтон, Лабанк), 10:40 — 2:2. Перлини — 3 (Сикура, Сибрук), 12:54 — 3:2. Кейн — 10 (бол., Бернс, Э. Карлссон), 24:21 — 3:3. Гудроу — 5 (Браун, М. Карлссон), 27:36 — 3:4. Кутюр — 11 (Диллон, Кейн), 36:16 — 3:5. Лабанк — 4 (бол., Бернс, Хертл), 53:03 — 3:6. Хертл — 10 (Кутюр), 58:27 — 3:7Вратари: Кроуфорд (Уорд, 18:30) — Джонс (Делл, 13:53)Штраф: 6 — 10Броски: 20 (5+8+7) — 43 (8+14+21)

«Бостон» — «Баффало» — 2:4

Нападающий «Сэйбрз» Джек Айкел набрал в этой встрече 4 (2+2) очка, Джефф Скиннер сделал дубль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Голы: Скиннер — 23 (Айкел, Далин), 23:18 — 0:1. Кэмпфер — 1 (Нордстрем, Бэкес), 25:18 — 1:1. Айкел — 13 (Райнхарт, Далин), 45:43 — 1:2. Краг — 3 (Крейчи, Форсбакка-Карлссон), 53:21 — 2:2. Скиннер — 24 (Айкел, Райнхарт), 56:29 — 2:3. Айкел — 14 (п.в., Райнхарт, Гиргенсонс), 59:35 — 2:4Нереализованный буллит: Донато (Бостон Брюинз), 16:31 (Вратарь)Вратари: Раск (57:58 — 59:35) — УлльмаркШтраф: 2 — 4Броски: 37 (14+10+13) — 27 (10+9+8)

«Сент-Луис» — «Калгари» — 2:7

По две шайбы в этой игре забросили нападающие Джонни Годро и Алан Кин.

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отыграл 18 минут, Иван Барбашев — 11 минут. Оба россиянина завершили встречу с показателем «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Калгари» — 2:7 (0:4, 2:1, 0:2) Голы: Ткачак — 15 (бол., Джиордано, Линдхольм), 5:58 — 0:1. Линдхольм — 17 (мен.), 10:15 — 0:2. Джиордано — 6 (бол., Годро, Ткачак), 16:47 — 0:3. Кин — 2 (Хэнифин, Янковски), 18:25 — 0:4. Сундквист — 5 (Нолан, Данн), 22:29 — 1:4. Годро — 14 (Райан), 25:26 — 1:5. Бозак — 4 (Данн), 38:14 — 2:5. Годро — 15 (п.в., Монахэн, Линдхольм), 56:53 — 2:6. Кин — 3 (бол., Чарник, Броди), 58:44 — 2:7Вратари: Аллен (Биннингтон, 20:00, 54:41 — 56:53) — РиттихШтраф: 18 — 4Броски: 28 (6+16+6) — 29 (16+9+4)

«Каролина» — «Аризона Койотс» — 3:0

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уоррен Фегеле, Андрей Свечников и Себастьян Ахо.

Россиянин провел на льду 13 минут и 58 секунд, заброшенная шайба стала его единственным результативным действием в игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Аризона Койотс» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Фегеле — 4 (Де Хаан, Песке), 29:44 — 1:0. Свечников — 9 (Фольк, Уильямс), 33:44 — 2:0. Ахо — 12 (Де Хаан, Терявяйнен), 44:32 — 3:0Вратари: Мразек (58:12 — 58:37) — ХиллШтраф: 8 — 12Броски: 27 (9+6+12) — 23 (8+6+9)

«Рейнджерс» — «Вегас» — 3:4 ОТ

Победную шайбу забросил форвард Алекс Так.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Вегас» набрал 40 очков и расположился на шестом месте на Западе. «Рейнджерс» с 33 баллами занимает 10 строчку на Востоке.