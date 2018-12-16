Швеция обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Чехия — Швеция
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Встреча завершилась победой шведов со счетом 3:2.
Томаш Зогорна и Патрик Здргал оформили для Чехии преимущество, однако затем Эмиль Ларссон сделал дубль, а Микаэль Линдквист в концовке третьего периода забросил победную шайбу.
Швеция заняла на Кубке первого канала итоговое третье место, а Чехия — четвертое.
Кубок Первого канала
Чехия — Швеция — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Р. Зогорна — 1 (Немец, Ганзл), 13:20 — 1:0. Здрагал — 1 (Беранек), 28:21 — 2:0. Э. Ларссон — 2 (Й. Петтерссон, Ведин), 29:34 — 2:1. Э. Ларссон — 3 (Й. Петтерссон), 34:06 — 2:2. Линдквист — 2 (Дальбек), 56:54 — 2:3Вратари: Бартошак (59:00) — Л. ЮханссонШтраф: 8-8Броски: 27 (12+7+8) — 35 (7+15+13)