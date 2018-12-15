Сборная России U18 обыграла США в матче Мирового кубка вызова

Юниорская сборнаяU18 в заключительном матче группового этапа Мирового кубка вызова одержала победу над сборнойсо счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).

Первую шайбу в составе россиян забросил Артемий Князев во втором периоде, во время розыгрыша большинства, тем самым сравняв счет.

На первой минуте третьего периода Дмитрий Шешин во второй раз сравнял счет в игре. Паркер Форд снова вывел США вперед, но уже через минуту Михаил Абрамов зажег на табло цифры 3:3.

Победную шайбу за 55 секунд до конца основного времени забросил защитник Иван Рогов с передачи Родиона Амирова.

Голкипер сборной России Всеволод Скотников отразил 46 бросков из 49.

Юниорская сборная России U18 заняла первое место после группового этапа турнира. Соперником по полуфиналу Мирового кубка вызова станет команда Чехии или «Канада Восток». 0