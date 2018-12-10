Шайба Шевченко принесла «Витязю» победу в Минске

«Витязь» — «Динамо»
«Динамо»
Единственную шайбу забросил нападающий Александр Шевченко.
«Сухарь» записал в свой актив вратарь «Витязя» Йони Ортио, отразивший 25 бросков.
«Витязь» сравнялся по набранным очкам с московским «Динамо». У обеих команд по 37 набранных баллов, они занимают седьмое и восьмое места соответственно.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Шевченко — 2 (Головков, Ортио), 9:03 — 0:1Вратари: Энрот (59:30) — ОртиоБроски: 25 (4+10+11) — 18 (10+6+2)Штраф: 4 — 6