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    «Торпедо» переиграло «Нефтехимик»

    КХЛ Торпедо Нефтехимик
    Нижегородское «Торпедо» одолело «Нефтехимик» (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    В составе победителей отличились Мэтью Боди, Дмитрий Коробов, Данил Веряев, Филип Хольм и Энди Мили.

    За гостей шайбы забросили Павел Падакин, Йонас Няттинен и Андрей Нестрашил.

    «Торпедо» сравнялось с идущим шестым в турнирной таблице Востока «Салаватом Юлаевым». У обеих команд по 44 очка. «Нефтехимик» остался на 10-м месте с 32 баллами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
    Голы: Боди — 3 (Шенфельд), 0:19 — 1:0. Коробов — 1 (Саболич, Веряев), 22:58 — 2:0. Веряев — 3, 27:04 — 3:0. Хольм — 6 (бол., Галузин, Саболич), 30:00 — 4:0. Падакин — 5 (мен., Сергеев), 37:48 — 4:1. Няттинен — 12 (бол., Сергеев, Пуустинен), 39:28 — 4:2. Миле — 9 (Шенфельд, Паршин), 45:30 — 5:2. Нестрашил — 5 (Шарипзянов), 53:21 — 5:3Вратари: Галимов — Коротаев (Ежов, 27:04, 57:08 — 58:47, 58:54 — 59:24)Броски: 20 (5+8+7) — 49 (12+16+21)Штраф: 40 — 6
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