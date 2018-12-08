«Торпедо» переиграло «Нефтехимик»

«Торпедо»
niann.ru
В составе победителей отличились Мэтью Боди, Дмитрий Коробов, Данил Веряев, Филип Хольм и Энди Мили.
За гостей шайбы забросили Павел Падакин, Йонас Няттинен и Андрей Нестрашил.
«Торпедо» сравнялось с идущим шестым в турнирной таблице Востока «Салаватом Юлаевым». У обеих команд по 44 очка. «Нефтехимик» остался на 10-м месте с 32 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
Голы: Боди — 3 (Шенфельд), 0:19 — 1:0. Коробов — 1 (Саболич, Веряев), 22:58 — 2:0. Веряев — 3, 27:04 — 3:0. Хольм — 6 (бол., Галузин, Саболич), 30:00 — 4:0. Падакин — 5 (мен., Сергеев), 37:48 — 4:1. Няттинен — 12 (бол., Сергеев, Пуустинен), 39:28 — 4:2. Миле — 9 (Шенфельд, Паршин), 45:30 — 5:2. Нестрашил — 5 (Шарипзянов), 53:21 — 5:3Вратари: Галимов — Коротаев (Ежов, 27:04, 57:08 — 58:47, 58:54 — 59:24)Броски: 20 (5+8+7) — 49 (12+16+21)Штраф: 40 — 6