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    • Форвард «Локомотива» нанес арбитру черепно-мозговую травму
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    Анисимов: Удар Каюмова — один из самых вопиющих случаев за последнее время

    КХЛ Локомотив Йокерит
    Главный арбитр лиги Алексей Анисимов прокомментировал нарушение форварда «Локомотива» Артура Каюмова, ударившего по лицу линейного арбитра Ивана Дедюли во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (0:3).

    Артур Каюмов
    Артур Каюмов
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    «Линейный арбитр Иван Дедюля в настоящий момент находится в больнице. Он должен пройти первичное обследование, как это происходит с игроками после получения травмы.

    Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Это отмечено в протоколе главным судьей и бригадой скорой помощи. После пропущенного удара у него пошла кровь.

    Он вышел в конце матча, но следующую игру ему придется пропустить. Точный диагноз мы получим только после обследования в Ярославле, а также после того, как он приедет к себе домой в Минск.

    Что касается мер, которые могут быть наложены на Каюмова, то я не имею права комментировать действия Спортивно-дисциплинарного комитета, так как это полностью независимый орган.

    С точки зрения экспертной судейской комиссии я, как главный арбитр лиги, могу подтвердить, что решение арбитров матча наложить дисциплинарный штраф на Каюмова не подлежит сомнению.

    Физический контакт с арбитром — это 20-минутный дисциплинарный штраф. Сколько он получит согласно регламенту, узнаем в ближайшее время после голосования СДК.

    За последнее время этот эпизод — один из самых вопиющих случаев. Сам факт прямого удара арбитру в лицо очень неприятен. Бывает, что-то прилетает судьям в пылу борьбы.

    Сейчас конфликт был исчерпан. Но у нас в лиге должно быть уважение арбитра. Судья в любом виде спорта — профессия, которая дает возможность людям почувствовать правомерность принятия решения. Поэтому трогать его нельзя.

    В данной ситуации я не знаю, как оправдать игрока и как-то по-другому посмотреть на ситуацию. Я очень толерантно отношусь к игрокам. Но иногда случаются вещи, которые никак объяснить нельзя», — приводит слова Анисимова «Спорт-Экспресс». 0

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