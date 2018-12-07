Рижское «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву»

«Салават Юлаев»
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В составе победителей отличились Владислав Лукин ( 3-я минута), Петр Хохряков (5), дубль на свой счет записал Йоонас Кемппайнен (40, 59).
У рижской команды отличились Кристапс Сотниекс (28) и Виталий Павлов (37).
«Динамо» с 32 очками расположилось на 9-й строчке на Западе. «Салават Юлаев» набрал 44 очка и занимает 6-е место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы: Лукин — 1 (Майоров), 2:33 — 0:1. Хохряков — 6 (бол., Бурмистров, Арзамасцев), 4:25 — 0:2. Сотниекс — 2 (бол., Балинскис, Дарзиньш), 27:28 — 1:2. Павлов — 2 (Дзанетти, Балинскис), 36:25 — 2:2. Кемппайнен — 12 (бол., Хартикайнен), 39:26 — 2:3. Кемппайнен — 13 (п.в.), 58:54 — 2:4Вратари: Билялов (55:31 — 56:16, 58:12 — 58:54) — МетсолаБроски: 22 (7+8+7) — 22 (7+11+4)Штраф: 10 — 12