ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» дважды сравнивал счетБитва «МЮ» и «Арсенала». Борьба, ошибки и блеск полузащитников
  • 18:55
    • Защитник «Локомотива» Ротенберг перенесет операцию
  • 18:43
    • СМИ: Моуринью готов рассмотреть предложение «Реала»
  • 18:12
    • Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
  • 16:30
    • Юношеская сборная России получила соперников по элитному раунду Евро-2019
  • 14:14
    • Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке
    Все новости спорта

    «Барыс» одержал домашнюю победу над «Трактором»

    КХЛ Барыс Трактор
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал «Трактор».

    «Барыс» — «Трактор»
    «Барыс» — «Трактор»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

    Дублем в составе победителей отметился Валерий Орехов, еще одна шайба на счету Павла Акользина. У гостей отличился Александр Рыбаков.

    «Барыс» набрал 48 очков и идет пятым на Востоке. «Трактор» (33 очка) располагается на девятой строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Рыбаков — 5 (Глинкин, Исаев), 7:33 — 0:1. Орехов — 2 (бол., Дитц, Фраттин), 13:32 — 1:1. Орехов — 3 (бол., Валк, Фраттин), 51:35 — 2:1. Акользин — 5 (п.в.), 58:51 — 3:1Вратари: Карлссон — Демченко (58:21 — 58:51)Штраф: 4-10Броски: 33 (11+12+10) — 26 (11+14+1)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Авангард»
  • 1.83
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В битве ЦСКА и «Авангарда» ждем активное начало матча и быстрый гол
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Ак Барс» сделает ставку на оборону в игре со СКА
  • СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Уэска» — «Атлетик»: хозяева попытаются не опозориться окончательно
  • «Уэска» — «Атлетик Бильбао». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Ростов» Футбол Южное дерби в очередной раз оказалось круче московскихУпущенная «Краснодаром» победа над «Ростовом» — в нашем обзоре прессы 00:500
  • 19:15
    • «Барыс» одержал домашнюю победу над «Трактором»
  • 08:39
    • «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Кливленд», «Оклахома» одолела «Бруклин»
  • 18:29
    • Матч «Марселя» в Лиге 1 перенесен из-за беспорядков
    «Спартак» — «Урал» Футбол Хаос в обороне помешал «Спартаку» обыграть «Урал»Реация спортивных СМИ на ничью «Спартака» с «Уралом» в Кубке России 00:240
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» снова разгромит «Мелилью»
  • 3.19
    •
  • 16:14
    • Влашич: Не представляю себя игроком «Спартака»
  • 15:57
    • Анчелотти: Не считаю «Ювентус» недосягаемым
  • 15:46
    • «Спартак» подписал Вишневского
    Унаи Эмери Футбол Миссия выполнима. «МЮ» нужно брать пример с «Арсенала»«Канониры» знают, как безболезненно пережить уход легендарного тренера Вчера в 18:210
  • 15:26
    • Матч «Монако» — «Ницца» перенесен из-за беспорядков
  • 15:14
    • «Спартак» оштрафован на 195 тысяч рублей за поведение болельщиков
  • 13:58
    • На Гран-при России пройдут этапы Формулы-2 и Формулы-3
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие