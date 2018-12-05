НХЛ. Бобровский пропустил восемь шайб, победный буллит Кучерова, гол Овечкина

«Айлендерс» — «Виннипег» 1:3

«Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).

В составе победителей по шайбе забросили Джейкоб Труба, Адам Лаури и Николай Элерс.

У проигравших единственный точный бросок нанес Андерс Ли.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Виннипег» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Голы: Ли — 10 (Нельсон, Бойчак), 41:33 — 1:0. Трауба — 3 (бол., Уилер, Коннор), 43:39 — 1:1. Лаури — 5 (Танев, Перро), 44:01 — 1:2. Элерс — 9 (п.в.), 59:57 — 1:3Вратари: Грайсс (58:46 — 59:57) — ХеллебайкШтраф: 6 — 4Броски: 28 (8+12+8) — 24 (3+15+6)

«Айлендерс» занимают восьмое место в Восточной конференции (29 очков). «Виннипег» идет третьим на Западе (36 очков).

«Айлендерс» — «Виннипег» 1:3

«Коламбус» — «Калгари» 6:9

«Калгари Флэймз» на выезде победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 9:6 (1:3, 5:2, 3:1).

По четыре балла за результативность в составе победителей набрали Джонни Годро (2+2) и Шон Монахан (2+2). Тремя передачами отметился Марк Джордано.

В составе «Блю Джекетс» хет-трик оформил Кэм Аткинсон.

Вратарь хозяев Сергей Бобровский, пропустив восемь шайб, был заменен в третьем периоде.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Калгари» — 6:9 (3:1, 2:5, 1:3) Голы: Годро — 11 (Монахэн, Хэмоник), 6:24 — 0:1. Веренски — 5 (Бьоркстранд, Веннберг), 9:47 — 1:1. Андерсон — 12 (бол.), 15:43 — 2:1. Аткинсон — 17 (Панарин, Джонс), 19:42 — 3:1. Аткинсон — 18 (Панарин, Джонс), 20:49 — 4:1. Монахэн — 16 (бол., Джиордано), 21:55 — 4:2. Линдхольм — 13 (Хэмоник, Монахэн), 22:46 — 4:3. Ткачак — 13 (бол., Линдхольм, Годро), 32:39 — 4:4. Хэнифин — 3 (Ткачак, Янковски), 33:29 — 4:5. Броди — 3 (Годро), 34:32 — 4:6. Фолиньо — 7 (Мюррей), 35:00 — 5:6. Монахэн — 17 (бол., Джиордано, Ткачак), 42:15 — 5:7. Годро — 12 (Джиордано, Смит), 46:29 — 5:8. Аткинсон — 19 (Нутиваара, Мюррей), 48:13 — 6:8. Чарник — 2 (Баклунд), 53:11 — 6:9Вратари: Бобровский (Корписало, 46:29) — Риттих (Смит, 20:00)Штраф: 8 — 6Броски: 30 (14+9+7) — 28 (8+14+6)

«Коламбус» занимает пятое место в Восточной конференции (32 очка). «Калгари» — четвертый на Западе (36 очков).

«Коламбус» — «Калгари» 6:9

«Питтсбург» — «Колорадо» 6:3

«Питтсбург Пингвинз» при поддержке родных трибун одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 6:3 (3:0, 0:3, 3:0).

Главным героем встречи стал форвард «Пингвинз» Патрик Хернквист, который отметился хет-триком и результативной передачей.

Российский нападающий Евгений Малкин провел на льду 17 минут 51 секунду, набрал два (1+1) очка, совершил два силовых приема и окончил матч с показателем полезности «+1».

Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 26 бросков из 32.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Колорадо» — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) Голы: Гюнтцель — 12 (Летанг, Дюмулин), 2:46 — 1:0. Малкин — 10 (Пирсон, Хернквист), 6:52 — 2:0. Брассар — 3 (Мяяття, Астон-Ризе), 7:27 — 3:0. Бэрри — 4 (бол., Рантанен, Ландескуг), 28:16 — 3:1. Седерберг — 9 (Колверт, Коул), 29:32 — 3:2. Нието — 3 (мен., Бурк), 33:17 — 3:3. Хернквист — 10 (бол., Летанг, Кессел), 46:11 — 4:3. Хернквист — 11 (Малкин), 47:32 — 5:3. Хернквист — 12, 48:58 — 6:3Вратари: Десмит — ВарламовШтраф: 8 — 8Броски: 32 (10+11+11) — 45 (18+12+15)

«Питтсбург» — 12-й в Восточной конференции (27 очков), «Колорадо» — второй на Западе (37 очков).

«Питтсбург» — «Колорадо» 6:3

«Флорида» — «Бостон» 5:0

«Флорида Пантерз» дома разгромила «Бостон Брюинз» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0).

Дубль оформил Майк Хоффман, еще по шайбе забросили Майк Мэтисон, Джонатан Юбердо и Евгений Дадонов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Бостон» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0) Голы: Хоффман — 13 (Сивиур, Юбердо), 24:21 — 1:0. Матесон — 2, 33:13 — 2:0. Юбердо — 7 (Яндл, Барков), 35:14 — 3:0. Хоффман — 14 (бол., Барков, Яндл), 39:55 — 4:0. Дадонов — 13 (бол., Барков, Юбердо), 54:26 — 5:0Вратари: Луонго — ГалакШтраф: 10 — 14Броски: 44 (13+20+11) — 33 (7+16+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» занимает 13-е место (27 очков), а «Бостон» — шестое (32 очка).

«Флорида» — «Бостон» 5:0

«Баффало» — «Торонто» 3:4 ОТ

«Торонто Мэйпл Лифс» на выезде победил «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил Остон Мэттьюс, набравший в матче три (2+1) очка.

Дубль в составе «Сэйбрз» оформил Джек Айкел.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Торонто» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1) Голы: Мэттьюс — 14 (Хэйнси), 28:33 — 0:1. Райнхарт — 8 (Болье, Ристолайнен), 34:01 — 1:1. Гардинер — 2 (Таварес, Марнер), 39:50 — 1:2. Айкел — 6 (Ристолайнен, Скиннер), 42:39 — 2:2. Айкел — 7 (Райнхарт), 52:57 — 3:2. Марло — 7 (Райлли, Мэттьюс), 54:47 — 3:3. Мэттьюс — 15 (Капанен, Гардинер), 64:57 — 3:4Вратари: Улльмарк — АндерсенШтраф: 4 — 4Броски: 41 (14+12+11+4) — 30 (7+10+11+2)

В турнирной таблице Восточной конференции «Баффало» занимает третье место (38 очков), а «Торонто» — второе (40 очков).

«Баффало» — «Торонто» 3:4 ОТ

«Детройт» — «Тампа-Бэй» 5:6 Б

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» в гостях победили «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:5 Б (0:2, 3:2, 2:1, 0:0, 1:0).

Автором решающего броска в серии буллитов стал россиянин Никита Кучеров, который окончил матч с показателем полезности «-2».

Хет-триком в составе хозяев отметился Франс Нильсен. По два балла за результативность в составе «Ред Уингз» набрали Густав Нюквист (2+0), Дилан Ларкин (0+2) и Андреас Атанасиу (0+2).

В составе «Лайтнинг» три (2+1) очка в активе Мэтью Жозефа. Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 5:6 Б (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Нюквист — 5 (Ларкин), 16:54 — 1:0. Нильсен — 2 (Атанасиу), 17:15 — 2:0. Жозеф — 7 (Кэллахэн), 25:10 — 2:1. Жозеф — 8 (Гурд), 31:37 — 2:2. Нильсен — 3 (Витковски), 33:33 — 3:2. Стэмкос — 10 (Кэллахэн), 34:27 — 3:3. Нильсен — 4 (Атанасиу), 36:26 — 4:3. Нюквист — 6 (Ларкин, Абделькадер), 44:06 — 5:3. Миллер — 6 (Сергачев), 49:50 — 5:4. Пакетт — 7 (мен., Жозеф), 54:58 — 5:5Победный буллит: КучеровВратари: Ховард — ПаскуалеШтраф: 6 — 6Броски: 24 (12+7+4+1) — 35 (5+18+11+1)

«Тампа» одержала четвертую победу кряду и продолжает лидировать в Восточной конференции (43 очка). «Детройт» идет 11-м (28 очков).

«Детройт» — «Тампа-Бэй» 5:6 Б

«Монреаль» — «Оттава» 5:2

«Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1).

Три (1+2) очка в составе победителей набрал Джонатан Друен. Дубль оформил Макс Доми.

У гостей отличились Дилан Демело и Марк Стоун.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) Голы: Друэн — 10 (Доми, Пека), 14:30 — 1:0. Демело — 3 (Бедкер, Тирни), 28:49 — 1:1. Доми — 12 (Друэн), 34:38 — 2:1. Доми — 13 (Друэн, Байрон), 37:29 — 3:1. Лехконен — 5 (Котканиеми, Э. Шоу), 38:17 — 4:1. Галлахер — 12 (Татар), 44:21 — 5:1. Стоун — 13 (Дюшен), 52:29 — 5:2Вратари: Прайс — АндерсонШтраф: 15 — 13Броски: 41 (17+12+12) — 30 (10+13+7)

«Монреаль» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (31 очко), а «Оттава» — 14-е (27 очков).

«Монреаль» — «Оттава» 5:2

«Ванкувер» — «Миннесота» 2:3

«Ванкувер Кэнакс» на домашней арене потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» со счетом 2:3 (1:1, 1:2, 0:0).

Дублем в составе победителей отметился Джейсон Цукер, еще один точный бросок нанес Зак Паризе.

У проигравших голы на свой счет записали Джош Ливо и Тайлер Мотт.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Голы: Лейво — 5 (Петтерссон, Бозер), 7:02 — 1:0. Паризе — 13 (бол., Дамба, Сперджен), 12:17 — 1:1. Мотт — 4 (Шаллер, Стэчер), 29:56 — 2:1. Зукер — 9 (бол., Сутер, Гранлунд), 35:36 — 2:2. Зукер — 10 (бол., Гранлунд, Стаал), 36:31 — 2:3Вратари: Нильссон (59:19) — ДубникШтраф: 6 — 6Броски: 31 (6+11+14) — 28 (7+16+5)

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 12-е место (25 очков), а «Миннесота» — седьмое (32 очка).

«Вегас» — «Вашингтон» 5:3

«Вегас Голден Найтс» у себя дома нанес поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1).

Главным героем встречи стал Нейт Шмидт, забросивший победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода.

Вторую шайбу «Кэпиталз» забросил капитан команды Александр Овечкин. Благодаря этому он достиг отметки в 20 голов в сезоне. Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) Голы: Ривз — 6 (бол., Икин, Линдберг), 2:30 — 1:0. Врана — 7 (Коннолли), 15:33 — 1:1. Овечкин — 20 (Коннолли, Боуи), 31:42 — 1:2. Белльмар — 4 (Макнэбб, Шмидт), 42:33 — 2:2. Икин — 11 (Линдберг, Энгелланд), 42:49 — 3:2. Врана — 8 (Кузнецов, Нисканен), 51:40 — 3:3. Шмидт — 1 (бол., Теодор), 58:35 — 4:3. Шмидт — 2 (п.в.), 59:53 — 5:3Вратари: Флери — Холтби (58:50 — 59:53)Штраф: 21 — 12Броски: 28 (7+10+11) — 26 (9+9+8)

«Вегас» идет девятым на Западе (31 очко), «Вашингтон» — четвертый на Востоке (33 очка).

«Лос-Анджелес» — «Аризона» 1:2

«Аризона Койотс» на выезде победила «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

На голы Лоусона Круза и Ника Шмальца хозяева ответили единственным точным броском Алека Мартинеса.

Одним из героев встречи стал вратарь «Койотс» Эдин Хилл, отразивший 25 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Круз — 5 (мен., Арчибальд, Яльмарссон), 18:25 — 0:1. Шмолц — 4 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 25:56 — 0:2. Мартинес — 3 (Копитар, Браун), 54:15 — 1:2Вратари: Куик (58:18) — ХиллШтраф: 8 — 4Броски: 26 (8+8+10) — 20 (7+7+6)

В турнирной таблице Восточной конференции «Лос-Анджелес» занимает 15-е место (21 очко), а «Аризона» — десятое (28 очков). 0