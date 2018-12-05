КХЛ. «Локомотив» примет «Амур», «Салават» в гостях у «Слована»

Во вторник, 5 декабря, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» — «Металлург» Мг 1:0 Б

Новосибирская «Сибирь» одержала победу по буллитам над магнитогорским «Металлургом» (1:0 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Командам не удалось выявить победителя в основное время встречи и в овертайме. Судьбу противостояния решили буллиты, победный бросок на счету Юкки Пельтола.

«Сибирь» во второй раз одерживает победу над «Металлургом». В первой игре 14 октября в Магнитогорске новосибирский клуб победил со счетом 2:0.

После 36 матчей «Сибирь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» после 38 игр идет на четвертой позиции.

8 декабря «Магнитка» встретится на своей площадке со «Спартаком», а новосибирская команда в этот же день сыграет с «Трактором».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0) Победный буллит: ПелтолаВратари: Красиков — Кошечкин (Загидулин, 65:00)Броски: 23 (8+3+9+3) — 39 (10+18+7+4)Штраф: 4 — 4

«Локомотив» — «Амур»

«Динамо» М — «Куньлунь Ред Стар»

ХК «Сочи» — «Динамо» Р

«Спартак» — «Йокерит»

«Слован» — «Салават Юлаев»