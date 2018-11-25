«Куньлунь» всухую обыграл «Сочи»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигивыиграл у

Хозяева льда одержали победу со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Кори Кейн, Вилле Лаюнен и Брэндон Ип.

Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 31 бросок и в четвертый раз в сезоне сохранил свои ворота сухими.

Благодаря этой победе китайский клуб набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. У «Сочи» 33 очка и шестое место на Западе.