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    «Куньлунь» всухую обыграл «Сочи»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Сочи
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» выиграл у «Сочи».

    «Куньлунь» — «Сочи»
    «Куньлунь» — «Сочи»
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    Хозяева льда одержали победу со счетом 3:0.

    В составе победителей отличились Кори Кейн, Вилле Лаюнен и Брэндон Ип.

    Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 31 бросок и в четвертый раз в сезоне сохранил свои ворота сухими.

    Благодаря этой победе китайский клуб набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. У «Сочи» 33 очка и шестое место на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Кейн — 4 (Латта, Йип), 10:53 — 1:0. Лаюнен — 5 (бол., Сундстрем, Фонтэйн), 24:30 — 2:0. Йип — 7 (п.в.), 59:23 — 3:0Вратари: Лазушин — Шикин (59:12 — 59:23)Штраф: 18-10Броски: 32 (11+11+10) — 31 (14+4+13)
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