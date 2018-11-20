НХЛ. Дубль Овечкина, голы Кучерова и Дадонова

«Калгари» — «Вегас» — 7:2

«Флеймз» одержали вторую победу кряду.

Самыми результативными игроками встречи стали Джонни Годро и Мэттью Ткачак, набравшие по 4 (1+3) и 4 (2+2) очка соответственно.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Вегас» — 7:2 (5:0, 2:0, 0:2) Голы: Ткачак — 10 (бол., Годро, Джиордано), 2:36 — 1:0. Годро — 7 (Монахэн, Линдхольм), 6:49 — 2:0. Монахэн — 11 (Годро), 10:59 — 3:0. Броди — 1 (Ткачак, Джиордано), 13:52 — 4:0. Монахэн — 12 (бол., Ткачак, Годро), 16:57 — 5:0. Ткачак — 11 (Баклунд), 20:24 — 6:0. Беннетт — 3 (бол., Райан, Хэнифин), 24:22 — 7:0. Холден — 3 (Ривз, Карлссон), 40:47 — 7:1. Пачоретти — 4 (бол., Смит, Маршессо), 45:14 — 7:2Вратари: Риттих — СуббанШтраф: 4 — 12Броски: 32 (14+10+8) — 22 (6+7+9)

«Монреаль» — «Вашингтон» — 4:5 ОТ

Это вторая подряд победа «Кэпиталз».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, а его одноклубник Дмитрий Орлов отметился двумя голевыми передачами и дракой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Вашингтон» — 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1) Голы: Райлли — 2 (Пека), 9:20 — 1:0. Коннолли — 3 (Карлсон, Орлов), 13:16 — 1:1. Овечкин — 14 (Уилсон, Орлов), 14:40 — 1:2. Галлахер — 10 (Дано, Питри), 20:20 — 2:2. Питри — 2 (бол., Котканиеми, Доми), 21:08 — 3:2. Агостино — 1 (Лехконен, Котканиеми), 21:35 — 4:2. Бэкстрем — 6 (Дьос, Боуи), 33:20 — 4:3. Овечкин — 15 (бол., Карлсон, Уилсон), 41:02 — 4:4. Эллер — 4 (Врана, Кемпны), 63:34 — 4:5Вратари: Прайс — Копли (Холтби, 21:35, 0:00)Штраф: 11 — 15Броски: 44 (18+16+7+3) — 34 (8+11+14+1)

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 3:2

«Предаторз» одержал вторую победу кряду, а «Лайтнинг» потерпел поражение после двух подряд побед.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) Голы: Хедман — 4 (Пойнт, Чернак), 5:10 — 0:1. Террис — 5 (бол., Ярнкрок, Экхольм), 15:19 — 1:1. Форсберг — 13 (Экхольм, Джохансен), 26:43 — 2:1. Джохансен — 4 (Смит, Йоси), 30:16 — 3:1. Кучеров — 8 (Пойнт, Макдона), 43:25 — 3:2Вратари: Ринне — Доминге (58:48)Штраф: 4 — 6Броски: 34 (16+13+5) — 31 (8+9+14)

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 0:2

«Блюз» проиграл вторую встречу кряду. Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук результативными очками не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Лафф — 1 (Кемпе, Хагелин), 28:18 — 0:1. Копитар — 6 (п.в., Браун, Даути), 59:30 — 0:2Вратари: Аллен (58:15 — 59:30, 59:44) — ПетерсенШтраф: 0 — 4Броски: 29 (11+6+12) — 27 (7+12+8)

«Оттава» — «Флорида» — 5:7

«Пантерз» одержал победу после двух подряд поражений.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Флорида» — 5:7 (1:4, 2:2, 2:1) Голы: Дюшен — 9 (Ярош, Шабо), 1:53 — 1:0. Брауэр — 4 (Ламмикко), 4:44 — 1:1. Барков — 6 (бол., Трочек, Яндл), 6:35 — 1:2. Маккэн — 2 (Хант), 11:03 — 1:3. Дадонов — 9 (Барков, Экблад), 19:59 — 1:4. Дюшен — 10 (Батерсон), 21:32 — 2:4. Батерсон — 2 (бол., Дюшен, Ладжой), 24:39 — 3:4. Хэйли — 1 (Ламмикко, Экблад), 28:49 — 3:5. Ватрано — 6 (Ламмикко), 36:29 — 3:6. Смит — 3 (Райан, Боровицки), 46:35 — 4:6. Ткачак — 6 (Стоун, Тирни), 49:30 — 5:6. Хоффман — 9 (Ламмикко, Юбердо), 58:20 — 5:7Вратари: Андерсон (Маккенна, 36:29, 58:50 — 59:47) — РаймерШтраф: 6 — 12Броски: 38 (8+15+15) — 32 (14+10+8)

«Питтсбург» — «Баффало» — 4:5 ОТ

«Сэйбрз» выиграл шестую встречу кряду, а «Пингвинз» потерпел четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Баффало» — 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1) Голы: Брассар — 2 (Хернквист), 8:46 — 1:0. Томпсон — 1 (Райнхарт, Ристолайнен), 11:43 — 1:1. Кессел — 10 (Пирсон, Малкин), 16:15 — 2:1. Гюнтцель — 7 (Хернквист), 21:24 — 3:1. Пирсон — 1 (Дж. Джонсон, Малкин), 25:00 — 4:1. Богосян — 2 (Скиннер, Айкел), 30:39 — 4:2. Нельсон — 1 (Окпосо, Шири), 38:12 — 4:3. Миттельштадт — 3 (Окпосо, Богосян), 51:12 — 4:4. Айкел — 5 (Ристолайнен), 60:45 — 4:5Вратари: Десмит — ХаттонШтраф: 11 — 11Броски: 40 (15+16+9+0) — 40 (10+11+18+1)

«Торонто» — «Коламбус» — 4:2

«Мэйпл Ливз» прервал победную серию «Блю Джэкетс», одержав четвертую победу подряд.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский сделал 22 сэйва.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Коламбус» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) Голы: Аткинсон — 13 (Дюбуа), 14:39 — 0:1. Дюбуа — 10 (Аткинсон, Панарин), 19:10 — 0:2. Эннис — 3 (Готье, Хэйнси), 33:01 — 1:2. Таварес — 13 (Марнер, Капанен), 37:20 — 2:2. Хаймэн — 2 (Райлли, Таварес), 55:38 — 3:2. Хаймэн — 3 (п.в., Марнер, Хэйнси), 58:59 — 4:2Вратари: Андерсен — Бобровский (58:14 — 58:59, 59:20)Броски: 26 (6+11+9) — 39 (14+11+14)

«Рейнджерс» — «Даллас» — 2:1