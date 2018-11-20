КХЛ. «Сибирь» одолела «Салават Юлаев», «Ак Барс» победил в Челябинске

«Сибирь» — «Салават Юлаев» 1:0
«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Единственную шайбу в поединке провел Данил Романцев на 13-й минуте.
«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей и занимает с 19 очками в Восточной конференции, а клуб из Уфы прервал серию побед из трех встреч и с 37 баллами расположился на шестой позиции.
«Автомобилист» — «Нефтехимик» 2:6
Нижнекамский «Нефтехимик» одержал разгромную победу над «Автомобилистом» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Падакин, Юусо Пуустинен, оформивший дубль и Эмиль Галимов.
За хозяев шайбы забросили Франсис Паре и Найджел Доус.
Для «Автомобилиста» это поражение стало четвертым в сезоне. «Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений подряд.
В следующем матче «Нефтехимик» 22 ноября встретится с «Трактором», а «Автомобилист» в этот же день примет на домашней арене «Торпедо».
«Трактор» — «Ак Барс» 0:3
Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Алексей Потапов, Антон Ландер и Джастин Азеведо.
«Ак Барс» набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. «Трактор» с 25 баллами занимает 10 строчку.
В следующем матче «Ак Барс» 22 ноября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» в этот же день примет в родных стенах «Нефтехимик».