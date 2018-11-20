КХЛ. «Сибирь» одолела «Салават Юлаев», «Ак Барс» победил в Челябинске

Во вторник, 20 ноября, пройдут три матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» — «Салават Юлаев» 1:0

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу в поединке провел Данил Романцев на 13-й минуте.

«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей и занимает с 19 очками в Восточной конференции, а клуб из Уфы прервал серию побед из трех встреч и с 37 баллами расположился на шестой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Романцев — 8 (Зырянов), 12:29 — 1:0Вратари: Красиков — Метсола (58:45)Штрафы: 2-2Броски: 28 (7+16+5) — 29 (13+8+8)

«Автомобилист» — «Нефтехимик» 2:6

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал разгромную победу над «Автомобилистом» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Падакин, Юусо Пуустинен, оформивший дубль и Эмиль Галимов.

За хозяев шайбы забросили Франсис Паре и Найджел Доус.

Для «Автомобилиста» это поражение стало четвертым в сезоне. «Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений подряд.

В следующем матче «Нефтехимик» 22 ноября встретится с «Трактором», а «Автомобилист» в этот же день примет на домашней арене «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» — «Нефтехимик» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Голы: 0:1 — 09:24 Нестрашил (Шарипзянов), 0:2 — 27:30 Руохамаа (Полашек), 0:3 — 30:07 Падакин (Здунов), 1:3 — 39:10 Паре (Доус), 1:4 — 43:41 Пуустинен (Руохамаа), 1:5 — 45:19 Пуустинен (), 1:6 — 50:32 Галимов (Пуустинен, Руохамаа), 2:6 — 57:00 Доус (Голышев)Вратари: Сохатский — КоротаевБроски: 50 (13+17+20) — 23 (9+4+10)Штраф: 8 — 37

«Трактор» — «Ак Барс» 0:3

Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алексей Потапов, Антон Ландер и Джастин Азеведо.

«Ак Барс» набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. «Трактор» с 25 баллами занимает 10 строчку.

В следующем матче «Ак Барс» 22 ноября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» в этот же день примет в родных стенах «Нефтехимик».