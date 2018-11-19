«Северсталь» в серии буллитов уступила «Сочи»

на своей площадке уступилав матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:5 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)

В составе «Северстали» отличились Игорь Гераськин, Иван Захарчук, Даниил Вовченко, Александр Щербина.

За гостей забитыми шайбами отметились Кирилл Беляев, дважды Сергей Шмелев, а также Юрки Йокипакка.

В серии буллитов победу южанам принес Станислав Бочаров.

«Северсталь» с 12 очками расположилась на 12 строке в Западной конференции, «Сочи» (33 балла) — шестая позиция.