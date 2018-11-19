«Северсталь» в серии буллитов уступила «Сочи»

Фрагмент матча
ХК «Сочи»
В составе «Северстали» отличились Игорь Гераськин, Иван Захарчук, Даниил Вовченко, Александр Щербина.
За гостей забитыми шайбами отметились Кирилл Беляев, дважды Сергей Шмелев, а также Юрки Йокипакка.
В серии буллитов победу южанам принес Станислав Бочаров.
«Северсталь» с 12 очками расположилась на 12 строке в Западной конференции, «Сочи» (33 балла) — шестая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 4:5 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Гераськин — 4 (Куляш, Вовченко), 11:38 — 1:0. Беляев — 1 (Акмальдинов, Воробьев), 12:28 — 1:1. Шмелев — 5 (Старков, Томилин), 14:20 — 1:2. Захарчук — 7 (Монахов, Карлин), 25:47 — 2:2. Вовченко — 4 (бол., Трубачев, Гераськин), 33:21 — 3:2. Шмелев — 6 (буллит), 48:51 — 3:3. Щербина — 1 (Лекомцев), 50:48 — 4:3. Йокипакка — 5 (Бочаров, Росен), 58:48 — 4:4Победный буллит: БочаровВратари: Фурх — Барулин (48:10 — 48:51, 58:25 — 58:48)Штрафы: 4-4Броски: 33 (7+16+4+6) — 33 (14+5+14+0)