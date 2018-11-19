КХЛ. «Спартак» одолел «Адмирал», ЦСКА примет «Слован»

В понедельник, 19 ноября, пройдут пять матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» — «Динамо» Мн 3:4 Б

Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграло «Амур» — 4:3.

В составе минчан хет-трик оформил Андрей Костицын. За 10 секунд до конца основного времени он смог перевести игру в овертайм.

Победный буллит на счету Евгения Ковыршина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: А. Костицын — 8 (бол., Хенкель, С. Костицын), 2:59 — 0:1. Попугаев — 1 (Дедунов, Корягин), 8:29 — 1:1. А. Костицын — 9 (С. Костицын), 20:31 — 1:2. Рассказов — 2 (бол., Железков, Коларж), 41:37 — 2:2. Руденков — 9 (Зогорна), 59:33 — 3:2. А. Костицын — 10 (Уиркош, С. Костицын), 59:50 — 3:3Победный буллит: КовыршинВратари: Мурыгин — Энрот (59:47 — 59:50)Штраф: 8 — 33Броски: 36 (4+15+16+1) — 33 (12+11+8+2)

«Адмирал» — «Спартак» 2:4

«Спартак» обыграл «Адмирал» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.

Московская команда открыла счет на 18-й минуте благодаря Анатолию Никонцеву, реализовавшему численный перевес. На старте второго игрового отрезка преимущество красно-белых укрепил Мартиньш Карсумс, однако гости сумели ликвидировать дефицит в две шайбы. Сначала отличился Александр Мерескин, а затем счет сравнял Александр Угольников.

На 47-й минуте гости снова вышли вперед стараниями Каспарса Даугавиньша, а чуть позже первый гол в форме «Спартака» оформил Артем Федоров.

«Адмирал» продлил серию поражений до восьми игр, а «Спартак» одержал четвертую победу в последних шести матчах.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Никонцев — 8 (бол., Карсумс, Зубов), 17:56 — 0:1. Карсумс — 5 (Зубов), 22:56 — 0:2. Мерескин — 3 (Глазачев, Воронин), 35:24 — 1:2. Угольников — 6 (Коньков, Вихарев), 40:26 — 2:2. Даугавиньш — 9 (Зубов), 46:34 — 2:3. Федоров — 1 (Хохлачев, Ганзл), 53:04 — 2:4Вратари: Красоткин (Серебряков, 22:56) — ГудачекШтраф: 4 — 8Броски: 22 (4+13+5) — 34 (10+9+15)

«Северсталь» — «Сочи»

«Торпедо» — «Авангард»

ЦСКА — «Слован»