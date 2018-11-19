КХЛ. «Спартак» одолел «Адмирал», ЦСКА примет «Слован»

«Амур» — «Динамо» Мн 3:4 Б
Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграло «Амур» — 4:3.
В составе минчан хет-трик оформил Андрей Костицын. За 10 секунд до конца основного времени он смог перевести игру в овертайм.
Победный буллит на счету Евгения Ковыршина.
«Адмирал» — «Спартак» 2:4
«Спартак» обыграл «Адмирал» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.
Московская команда открыла счет на 18-й минуте благодаря Анатолию Никонцеву, реализовавшему численный перевес. На старте второго игрового отрезка преимущество красно-белых укрепил Мартиньш Карсумс, однако гости сумели ликвидировать дефицит в две шайбы. Сначала отличился Александр Мерескин, а затем счет сравнял Александр Угольников.
На 47-й минуте гости снова вышли вперед стараниями Каспарса Даугавиньша, а чуть позже первый гол в форме «Спартака» оформил Артем Федоров.
«Адмирал» продлил серию поражений до восьми игр, а «Спартак» одержал четвертую победу в последних шести матчах.
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