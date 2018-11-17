«Ак Барс» в серии буллитов одолел рижское «Динамо»

Казанскийв серии буллитов переиграл рижское(2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи заброшенной шайбой за казанцев отметился Иржи Секач. В составе рижского клуба отличился Микелис Редлихс.

В серии буллитов решающий бросок также на счету Секача.

«Ак Барс» набрал 41 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 28 баллов, занимает седьмое место на «Западе».