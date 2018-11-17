«Ак Барс» в серии буллитов одолел рижское «Динамо»

«Ак Барс»
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В основное время встречи заброшенной шайбой за казанцев отметился Иржи Секач. В составе рижского клуба отличился Микелис Редлихс.
В серии буллитов решающий бросок также на счету Секача.
«Ак Барс» набрал 41 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 28 баллов, занимает седьмое место на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Редлихс — 3 (бол., Балинскис), 47:52 — 0:1. Секач — 10 (бол., Постма, Ландер), 50:28 — 1:1Победный буллит: СекачВратари: Подъяпольский — БиляловБроски: 29 (9+8+7+5) — 20 (4+10+6+0)Штраф: 10 — 8