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    НХЛ. Гол Кузнецова, два очка Кучерова, передача Тарасенко

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 ноября

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нью-Джерси Дэвилз Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз Детройт Ред Уингз Эдмонтон Ойлерз Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс Нэшвилл Предаторз Бостон Брюинз Сент-Луис Блюз Миннесота Уайлд Вегас Голден Найтс Каролина Харрикейнз Калгари Флэймз Чикаго Блэкхоукс Лос-Анджелес Кингз Коламбус Блю Джекетс Сан-Хосе Шаркс Филадельфия Флайерз
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    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» 3:0

    «Нью-Йорк Айлендерс» одержал пятую победу кряду, обыграв «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

    Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Эберле, Джош Бейли и Скотт Мейфилд.

    Голкипер хозяев Томас Грайсс оформил шат-аут, отразив 35 бросков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Эберле — 4 (бол., Ли, Бэйли), 7:43 — 1:0. Нельсон — 7 (Бэйли), 55:06 — 2:0. Мэйфилд — 2 (мен., п.в.), 59:46 — 3:0Вратари: Грайсс — Кинкейд (57:29 — 58:12, 58:16 — 58:17, 58:20 — 59:46)Штраф: 8 — 8Броски: 33 (9+13+11) — 35 (16+8+11)

    «Айлендерс» — третьи в Восточной конференции (17 очков), «Нью-Джерси» идет 13-м (11 очков).

    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» 3:0

    «Вашингтон» — «Даллас» 3:4 ОТ

    «Даллас Старз» на выезде одолел «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).

    Автором победной шайбы в овертайме стал Джейсон Дикинсон. Нападающий «Старз» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей.

    В составе «Кэпиталз» голом отметился Евгений Кузнецов. Капитан команды Александр Овечкин окончил игру с показателем «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Спецца — 3 (Смит), 10:51 — 0:1. Питлик — 2, 11:01 — 0:2. Бэкстрем — 3 (Бураковски, Кемпны), 20:38 — 1:2. Бенн — 6 (Спецца, Ничушкин), 30:36 — 1:3. Коннолли — 2 (Эллер, Яшкин), 32:31 — 2:3. Кузнецов — 6 (бол., Оши, Бэкстрем), 47:57 — 3:3. Дикинсон — 3, 63:17 — 3:4Нереализованный буллит: Сегин (Даллас Старз), 60:59 (Вратарь)Вратари: Холтби — Бишоп (60:41 — 60:59)Штраф: 4 — 6Броски: 32 (11+13+7+1) — 37 (11+9+10+7)

    «Даллас» занимает девятое место в Западной конференции (16 очков). «Вашингтон» — десятый на Востоке (13 очков).

    «Вашингтон» — «Даллас» 3:4 ОТ

    «Детройт» — «Эдмонтон» 3:4

    «Эдмонтон Ойлерз» в гостях одержал победу над «Детройт Ред Уингз» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

    Дубль у победителей оформил Кайл Бродзяк, а Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Каджула — 5 (Макдэвид, Клефбом), 0:12 — 0:1. Де ла Росе — 1 (Нюквист, Расмуссен), 14:52 — 1:1. Чейссон — 6 (Макдэвид, Ларссон), 21:15 — 1:2. Бродзяк — 1 (Хайра), 34:29 — 1:3. Декейсер — 1 (Гленденинг, Фрк), 39:24 — 2:3. Бродзяк — 2 (Хайра), 48:57 — 2:4. Бертуцци — 5 (Ларкин, Нюквист), 58:34 — 3:4Вратари: Бернье (57:17 — 58:34, 59:00) — Коскинен (20:49 — 21:15)Штраф: 2 — 4Броски: 26 (10+6+10) — 42 (11+16+15)

    «Эдмонтон» поднялся на пятое место в Западной конференции (17 очков). «Детройт» идет 15-м на Востоке (10 очков).

    «Детройт» — «Эдмонтон» 3:4

    «Монреаль» — «Тампа-Бэй» 1:4

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на арене «Белл-центр» и завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу гостей.

    Дубль в составе победителей оформил Стивен Стэмкос. Трижды ассистировал партнерам защитник «Тампы» Антон Строльман. Форвард гостей Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

    Единственную шайбу в составе «Канадиенс» забросил Макс Доми, не позволив Андрею Василевскому оформить шат-аут.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
    Голы: Доми — 7, 0:58 — 1:0. Стэмкос — 3 (Кучеров), 13:42 — 1:1. Миллер — 4 (Строльман), 16:24 — 1:2. Стэмкос — 4 (Кучеров, Строльман), 40:52 — 1:3. Гурд — 5 (Пойнт, Строльман), 55:57 — 1:4Вратари: Прайс — ВасилевскийШтраф: 6 — 8Броски: 35 (12+17+6) — 36 (18+7+11)

    «Монреаль» идет пятым на Востоке (16 очков), а «Тампа» сохраняет лидерство (19 очков).

    «Монреаль» — «Тампа-Бэй» 1:4

    «Питтсбург» — «Торонто» 0:5

    «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

    Защитник «Мэйпл Лифс» Морган Рилли оформил дубль. Два очка также набрал Джон Таварес.

    Голкипер гостей Фредерик Андерсен оформил шат-аут, отразив 31 бросок.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Торонто» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
    Голы: Таварес — 8 (Марнер, Хэйнси), 9:34 — 0:1. Марло — 3 (Капанен, Кадри), 20:44 — 0:2. Райлли — 5 (Таварес, Капанен), 31:49 — 0:3. Райлли — 6 (бол., Марнер, Гардинер), 55:33 — 0:4. Хаймэн — 1 (мен.), 59:40 — 0:5Вратари: Мюррей (Десмит, 26:24, Мюррей, 29:37) — АндерсенШтраф: 6 — 10Броски: 31 (9+9+13) — 33 (13+17+3)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает седьмое место (15 очков), а «Торонто» — второе (18 очков).

    «Питтсбург» — «Торонто» 0:5

    «Нэшвилл» — «Бостон» 1:0

    «Нэшвилл Предаторз» на домашней арене обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

    Единственную шайбу забросил Роман Йози. Голкипер «хащников» Пекка Ринне оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Бостон» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Йоси — 4 (Эллис, Бонино), 14:49 — 1:0Вратари: Ринне — Галак (57:58)Штраф: 8 — 20Броски: 40 (15+8+17) — 26 (10+10+6)

    «Нэшвилл» лидирует в Западной конференции (22 очка), а «Бостон» занимает четвертое место на Востоке (16 очков).

    «Сент-Луис» — «Миннесота» 1:5

    «Сент-Луис Блюз» у себя дома потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уайлд» Ник Силер, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Эрик Фер (1+1) и Джордан Гринвей (0+2).

    За «Блюз» отличился Райан О'Райлли с передачи Владимира Тарасенко.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Миннесота» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
    Голы: Стаал — 5 (Силер), 4:42 — 0:1. Силер — 1 (Койл, Гринуэй), 5:27 — 0:2. О`Райлли — 4 (бол., Тарасенко, Данн), 11:32 — 1:2. Браун — 1 (Фер), 18:09 — 1:3. Дамба — 4 (Гранлунд, Гринуэй), 35:32 — 1:4. Фер — 2 (Фолиньо, Силер), 49:15 — 1:5Вратари: Аллен — ДубникШтраф: 10 — 4Броски: 16 (5+4+7) — 45 (13+20+12)

    В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» занимает 14-е место (11 очков), а «Миннесота» — третье (18 очков).

    «Сент-Луис» — «Миннесота» 1:5

    «Вегас» — «Каролина» 3:0

    «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

    В составе победителей отличились Брэд Хант, Райан Ривз и Уильям Каррье.

    Шат-аут оформил вратарь Марк-Андре Флери, отразив 34 броска.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Каролина» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Хант — 1 (Хаула, Гика), 14:11 — 1:0. Ривз — 4 (Теодор, Хаула), 22:47 — 2:0. Каррье — 1 (Холден), 43:36 — 3:0Вратари: Флери — Дарлинг (56:36 — 59:45)Штраф: 6 — 8Броски: 24 (9+8+7) — 34 (12+13+9)

    «Вегас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции (13 очков). «Каролина» идет девятой на Востоке (14 очков).

    «Вегас» — «Каролина» 3:0

    «Калгари» — «Чикаго» 5:3

    «Калгари Флэймз» победил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0).

    Дублем в составе победителей отметился Шон Монахан. Трижды ассистировал партнерам Элиас Линдхольм. По два балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Джонни Годро (0+2).

    Россияне Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Чикаго» — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
    Голы: Монахэн — 7 (бол., Годро, Линдхольм), 4:46 — 1:0. Тэйвз — 8 (бол., Кейн, Сибрук), 13:57 — 1:1. Рутта — 1 (Мартинсен, Фортин), 19:33 — 1:2. Саад — 4 (Дебринкэт, Йокихарью), 32:41 — 1:3. Ткачак — 6 (Хэмоник, Баклунд), 38:26 — 2:3. Монахэн — 8 (Годро, Линдхольм), 53:59 — 3:3. Фролик — 7 (Беннетт), 55:05 — 4:3. Баклунд — 3 (мен., п.в., Линдхольм), 59:01 — 5:3Вратари: Риттих — Кроуфорд (57:46 — 59:01, 59:27)Штраф: 8 — 17Броски: 41 (9+12+20) — 15 (5+6+4)

    «Калгари» занимает второе место в Западной конференции (19 очков), а «Чикаго» — десятое (15 очков).

    «Калгари» — «Чикаго» 5:3

    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» 4:1

    «Лос-Анджелес Кингз» при поддержке родных трибун обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:1 (1:2, 1:1, 3:0).

    Главным героем встречи стал форвард «Кингз» Дастин Браун, который набрал 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Джонни Годро (0+2). У форварда «королей» Ильи Ковальчука на счету результативная передача.

    Единственную шайбу в составе гостей забросил Зак Веренски. Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес Кингз» — «Коламбус Блю Джэкетс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Иафалло — 3 (Браун, Картер), 12:03 — 1:0. Картер — 4 (бол., Ковальчук, Даути), 30:10 — 2:0. Веренски — 3 (Дженнер, Андерсон), 40:29 — 2:1. Копитар — 4 (мен., Браун, Даути), 47:44 — 3:1. Браун — 2 (мен., буллит), 48:43 — 4:1Вратари: Кэмпбелл (11:34 — 12:03) — БобровскийШтраф: 15 — 13Броски: 29 (8+8+13) — 27 (3+12+12)

    «Лос-Анджелес» остался на последней строчке на Западе (9 очков). «Коламбус» — восьмой на Востоке (14 очков).

    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» 4:1

    «Сан-Хосе» — «Филадельфия» 4:3 ОТ

    «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).

    Победную шайбу в овертайме забросил Тимо Майер, который в матче оформил дубль.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе Шаркс»- «Филадельфия Флайерз»- 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Патрик — 4 (Конекны, Линдблум), 0:37 — 0:1. Майер — 10 (Хертл, Власик), 3:15 — 1:1. Уил — 2 (Симмондс, Уис), 16:40 — 1:2. Павелски — 6 (бол., Лабанк, Бернс), 30:35 — 2:2. Ворачек — 4 (Линдблум, Проворов), 39:30 — 2:3. Торнтон — 1 (Лабанк, Диллон), 55:03 — 3:3. Майер — 11 (Кутюр), 60:13 — 4:3Вратари: Джонс — ПикарШтраф: 6 — 6Броски: 35 (16+10+8+1) — 25 (9+9+7+0)

    Защитник гостей Иван Проворов отметился передачей и закончил матч с показателем «+1».

    «Сан-Хосе» — «Филадельфия» 4:3 ОТ

    «Сан-Хосе» — восьмой на Западе (17 очков), «Филадельфия» — 11-я на Востоке (13 очков). 0

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