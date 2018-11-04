НХЛ. Гол Кузнецова, два очка Кучерова, передача Тарасенко

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» 3:0
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал пятую победу кряду, обыграв «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Эберле, Джош Бейли и Скотт Мейфилд.
Голкипер хозяев Томас Грайсс оформил шат-аут, отразив 35 бросков.
«Айлендерс» — третьи в Восточной конференции (17 очков), «Нью-Джерси» идет 13-м (11 очков).
«Вашингтон» — «Даллас» 3:4 ОТ
«Даллас Старз» на выезде одолел «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).
Автором победной шайбы в овертайме стал Джейсон Дикинсон. Нападающий «Старз» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей.
В составе «Кэпиталз» голом отметился Евгений Кузнецов. Капитан команды Александр Овечкин окончил игру с показателем «-2».
«Даллас» занимает девятое место в Западной конференции (16 очков). «Вашингтон» — десятый на Востоке (13 очков).
«Детройт» — «Эдмонтон» 3:4
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях одержал победу над «Детройт Ред Уингз» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
Дубль у победителей оформил Кайл Бродзяк, а Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.
«Эдмонтон» поднялся на пятое место в Западной конференции (17 очков). «Детройт» идет 15-м на Востоке (10 очков).
«Монреаль» — «Тампа-Бэй» 1:4
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на арене «Белл-центр» и завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу гостей.
Дубль в составе победителей оформил Стивен Стэмкос. Трижды ассистировал партнерам защитник «Тампы» Антон Строльман. Форвард гостей Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Единственную шайбу в составе «Канадиенс» забросил Макс Доми, не позволив Андрею Василевскому оформить шат-аут.
«Монреаль» идет пятым на Востоке (16 очков), а «Тампа» сохраняет лидерство (19 очков).
«Питтсбург» — «Торонто» 0:5
«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
Защитник «Мэйпл Лифс» Морган Рилли оформил дубль. Два очка также набрал Джон Таварес.
Голкипер гостей Фредерик Андерсен оформил шат-аут, отразив 31 бросок.
В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает седьмое место (15 очков), а «Торонто» — второе (18 очков).
«Нэшвилл» — «Бостон» 1:0
«Нэшвилл Предаторз» на домашней арене обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Единственную шайбу забросил Роман Йози. Голкипер «хащников» Пекка Ринне оформил шат-аут, отразив 26 бросков.
«Нэшвилл» лидирует в Западной конференции (22 очка), а «Бостон» занимает четвертое место на Востоке (16 очков).
«Сент-Луис» — «Миннесота» 1:5
«Сент-Луис Блюз» у себя дома потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уайлд» Ник Силер, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Эрик Фер (1+1) и Джордан Гринвей (0+2).
За «Блюз» отличился Райан О'Райлли с передачи Владимира Тарасенко.
В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» занимает 14-е место (11 очков), а «Миннесота» — третье (18 очков).
«Вегас» — «Каролина» 3:0
«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
В составе победителей отличились Брэд Хант, Райан Ривз и Уильям Каррье.
Шат-аут оформил вратарь Марк-Андре Флери, отразив 34 броска.
«Вегас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции (13 очков). «Каролина» идет девятой на Востоке (14 очков).
«Калгари» — «Чикаго» 5:3
«Калгари Флэймз» победил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0).
Дублем в составе победителей отметился Шон Монахан. Трижды ассистировал партнерам Элиас Линдхольм. По два балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Джонни Годро (0+2).
Россияне Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.
«Калгари» занимает второе место в Западной конференции (19 очков), а «Чикаго» — десятое (15 очков).
«Лос-Анджелес» — «Коламбус» 4:1
«Лос-Анджелес Кингз» при поддержке родных трибун обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:1 (1:2, 1:1, 3:0).
Главным героем встречи стал форвард «Кингз» Дастин Браун, который набрал 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Джонни Годро (0+2). У форварда «королей» Ильи Ковальчука на счету результативная передача.
Единственную шайбу в составе гостей забросил Зак Веренски. Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29.
«Лос-Анджелес» остался на последней строчке на Западе (9 очков). «Коламбус» — восьмой на Востоке (14 очков).
«Сан-Хосе» — «Филадельфия» 4:3 ОТ
«Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).
Победную шайбу в овертайме забросил Тимо Майер, который в матче оформил дубль.
Защитник гостей Иван Проворов отметился передачей и закончил матч с показателем «+1».
«Сан-Хосе» — восьмой на Западе (17 очков), «Филадельфия» — 11-я на Востоке (13 очков). 0