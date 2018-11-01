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    Анисимов отдал голевую передачу за «Чикаго»

    Ванкувер Кэнакс Чикаго Блэкхоукс НХЛ
    «Ванкувер» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

    Артем Анисимов
    Артем Анисимов
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    Это третье подряд поражение «Блэкхокс».

    Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Чикаго» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Саад — 3 (Куниц, Анисимов), 6:56 — 0:1. Виртанен — 4, 15:33 — 1:1. Тэйвз — 7 (бол., Густафссон, Джонсон), 21:05 — 1:2. Виртанен — 5 (Гранлунд, Гудбрэнсон), 32:24 — 2:2. Гонс — 1, 49:23 — 3:2. Руссель — 2 (Гонс, Бига), 56:33 — 4:2Вратари: Маркстрем — Кроуфорд (57:36)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (6+8+14) — 26 (9+10+7)
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