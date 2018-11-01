Анисимов отдал голевую передачу за «Чикаго»

Артем Анисимов
nhl.com
Это третье подряд поражение «Блэкхокс».
Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отметился голевой передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Чикаго» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Саад — 3 (Куниц, Анисимов), 6:56 — 0:1. Виртанен — 4, 15:33 — 1:1. Тэйвз — 7 (бол., Густафссон, Джонсон), 21:05 — 1:2. Виртанен — 5 (Гранлунд, Гудбрэнсон), 32:24 — 2:2. Гонс — 1, 49:23 — 3:2. Руссель — 2 (Гонс, Бига), 56:33 — 4:2Вратари: Маркстрем — Кроуфорд (57:36)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (6+8+14) — 26 (9+10+7)