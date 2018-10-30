«Спартак» опроверг информацию о переговорах со Знарком

заявил, что не вел предметных переговоров с бывшим главным тренером сборной России

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями о переговорах с Олегом Знарком ХК "Спартак" официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Никаких предметных переговоров с экс-главным тренером сборной России клуб не вел, в связи с чем фигурировавшая в тексте сумма гонорара специалисту является плодом фантазии журналиста, опубликовавшего данную информацию.

Мы с большим уважением относимся к Олегу Знарку, доказавшему свою тренерскую состоятельность в работе на клубном уровне и в национальной сборной, и считаем данную публикацию некорректной и неэтичной. В настоящее время "Спартак" работает под руководством тренерского штаба в составе Алексея Жамнова, Игоря Уланова и Максима Соловьева. До перерыва в регулярном чемпионате КХЛ никаких изменений в тренерском штабе команды не планируется», — сообщается на официальном сайте московского клуба.

Напомним, что в начале сезона командой руководил Вадим Епанчинцев.

На данный момент «красно-белые» занимают шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции. В 23 встречах «Спартак» набрал 24 очка. 0