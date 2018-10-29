НХЛ. Три очка Ковальчука, победный дубль Така

«Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3

«Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

Победу хозяевам принес точный бросок защитника Алека Мартинеса за 55 секунд до конца третьего периода. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук, набравший 3 (1+2) очка.

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников в этом матче забросил свою первую шайбу в сезоне, а также отметился результативной передачей. На счету Павла Бучневича передача и показатель полезности «+2».

«Лос-Анджелес» (7 очков) идет на 15 месте на Западе, «Нью-Йорк Рейнджерс» (7 баллов) — 15-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) Голы: Наместников — 1 (Бучневич), 11:11 — 0:1. Дианджело — 1 (Наместников, Хауден), 27:42 — 0:2. Браун — 1 (бол., Ковальчук, Даути), 31:23 — 1:2. Ковальчук — 3 (бол., Даути, Копитар), 33:14 — 2:2. Льюис — 2 (Кемпе, Ковальчук), 50:28 — 3:2. Спунер — 1 (Дианджело, Шей), 55:16 — 3:3. Мартинес — 1, 59:05 — 4:3Вратари: Кэмпбелл — Лундквист (59:20)Штрафы: 11-13Броски: 40 (12+15+13) — 25 (7+6+12)

«Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3

«Детройт» — «Даллас» 4:2

«Детройт» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).

В составе победителей отличились Энтони Манта, Тайлер Бертуцци, Йонатан Эрикссон и Джастин Абделкейдер. За «Даллас» голы забили Джемел Смит и Йон Клингберг.

Российский нападающий «Старз» Валерий Ничушкин провел на льду 13 минут 33 секунды, форвард Александр Радулов и голкипер Антон Худобин участия в матче не принимали.

«Детройт» занимает с 6 очками 16 место в Восточной конференции, «Даллас» (10 баллов) — 12-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Даллас» — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) Голы: Смит — 1 (Линделл, Клингберг), 11:44 — 0:1. Манта — 2 (Нюквист, Грин), 24:44 — 1:1. Бертуцци — 3 (Крунвалль, Гленденинг), 44:59 — 2:1. Эрикссон — 1 (Ларкин, Ванек), 49:20 — 3:1. Факса — 2 (Клингберг, Сегин), 59:23 — 3:2. Абделькадер — 1 (п.в., Дэйли, Ларкин), 59:36 — 4:2Вратари: Бернье — Бишоп (58:30 — 59:36)Штрафы: 2-6Броски: 23 (7+7+9) — 30 (11+10+9)

«Детройт» — «Даллас» 4:2

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Победная шайба на счету Райана Пулока.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отыграл 10 минут 48 секунд, Валентин Зыков — 11 минут 17 секунд.

«Каролина» (13 очков) — 7-я на Востоке, «Нью-Йорк Айлендерс» (11 баллов) — 11-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Айлендерс» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Ли — 4 (бол., Бэйли, Ледди), 3:39 — 0:1. Терявяйнен — 3 (Ахо, ван Римсдайк), 21:16 — 1:1. Пулок — 1 (Ли, Бэйли), 34:35 — 1:2Вратари: Мразек (58:09) — ГрайссШтрафы: 8-6Броски: 39 (12+19+8) — 20 (5+9+6)

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2

«Чикаго» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ

«Эдмонтон» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

«Чикаго» вышел вперед на 12-й минуте после гола Брента Сибрука. «Ойлерз» отыгрались в концовке первого периода благодаря шайбе Зака Кассиана. Победу «Эдмонтону» принес точный бросок Коннора Макдэвида на 53-й секунде овертайма.

«Чикаго» с 15 баллами идет на четвертом месте на Западе, «Эдмонтон» — 7-й с 13 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Сибрук — 2 (бол., Кейн, Кит), 11:02 — 1:0. Кассиан — 1 (Хайра, Нерс), 18:26 — 1:1. Макдэвид — 8 (Драйзайтль), 60:53 — 1:2Вратари: Уорд — ТэлботШтрафы: 4-10Броски: 32 (4+13+15+0) — 26 (9+7+9+1)

«Чикаго» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ

«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) в овертайме.

Победная шайба на счету нападающего Тимо Майера. Швейцарец набрал 3 (2+1) очка в этой игре.

«Анахайм» (12 очков) — 9-й на Западе, «Сан-Хосе» (14) — 6-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) Голы: Кутюр — 6 (Бернс, Хертл), 2:34 — 0:1. Мэнсон — 1 (Гецлаф, Хенрик), 4:16 — 1:1. Шартье — 1 (Хертл, Майер), 22:13 — 1:2. Майер — 7 (Кутюр, Э. Карлссон), 24:10 — 1:3. Оберг — 1 (Гецлаф, Велински), 36:59 — 2:3. Оберг — 2, 48:36 — 3:3. Майер — 8 (Донской), 62:12 — 3:4Вратари: Гибсон — ДжонсШтрафы: 6-4Броски: 30 (8+9+13+0) — 49 (19+15+10+5)

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ

«Вегас» — «Оттава» 4:3 ОТ

«Вегас» вырвал победу у «Оттавы» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

Решающий гол на 3-й минуте овертайма забил Джонатан Маршессо, реализовавший буллит. «Оттава» потерпела третье поражение подряд.

«Вегас» набрал 11 очков и расположился 11 позиции в Западной конференции, «Оттава» (10 баллов) — 12-е место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Оттава» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) Голы: Дюшен — 4 (Дзингел, Сиси), 3:08 — 0:1. Райан — 2 (бол., Стоун, Шабо), 28:52 — 0:2. Так — 1 (Хаула), 35:14 — 1:2. Ривз — 3 (бол., Миллер, Хаула), 38:21 — 2:2. Дзингел — 4 (Уайдмэн, Шабо), 47:49 — 2:3. Так — 2 (Холден), 48:17 — 3:3. Маршессо — 6 (буллит), 62:24 — 4:3Вратари: Флери — АндерсонШтрафы: 21-28Броски: 53 (17+20+15+1) — 22 (7+11+4+0)