НХЛ. Три очка Ковальчука, победный дубль Така

«Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3
«Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).
Победу хозяевам принес точный бросок защитника Алека Мартинеса за 55 секунд до конца третьего периода. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук, набравший 3 (1+2) очка.
Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников в этом матче забросил свою первую шайбу в сезоне, а также отметился результативной передачей. На счету Павла Бучневича передача и показатель полезности «+2».
«Лос-Анджелес» (7 очков) идет на 15 месте на Западе, «Нью-Йорк Рейнджерс» (7 баллов) — 15-й на Востоке.
«Детройт» — «Даллас» 4:2
«Детройт» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).
В составе победителей отличились Энтони Манта, Тайлер Бертуцци, Йонатан Эрикссон и Джастин Абделкейдер. За «Даллас» голы забили Джемел Смит и Йон Клингберг.
Российский нападающий «Старз» Валерий Ничушкин провел на льду 13 минут 33 секунды, форвард Александр Радулов и голкипер Антон Худобин участия в матче не принимали.
«Детройт» занимает с 6 очками 16 место в Восточной конференции, «Даллас» (10 баллов) — 12-й на Западе.
«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Победная шайба на счету Райана Пулока.
Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отыграл 10 минут 48 секунд, Валентин Зыков — 11 минут 17 секунд.
«Каролина» (13 очков) — 7-я на Востоке, «Нью-Йорк Айлендерс» (11 баллов) — 11-й.
«Чикаго» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ
«Эдмонтон» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
«Чикаго» вышел вперед на 12-й минуте после гола Брента Сибрука. «Ойлерз» отыгрались в концовке первого периода благодаря шайбе Зака Кассиана. Победу «Эдмонтону» принес точный бросок Коннора Макдэвида на 53-й секунде овертайма.
«Чикаго» с 15 баллами идет на четвертом месте на Западе, «Эдмонтон» — 7-й с 13 очками.
«Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ
«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) в овертайме.
Победная шайба на счету нападающего Тимо Майера. Швейцарец набрал 3 (2+1) очка в этой игре.
«Анахайм» (12 очков) — 9-й на Западе, «Сан-Хосе» (14) — 6-й.
«Вегас» — «Оттава» 4:3 ОТ
«Вегас» вырвал победу у «Оттавы» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).
Решающий гол на 3-й минуте овертайма забил Джонатан Маршессо, реализовавший буллит. «Оттава» потерпела третье поражение подряд.
«Вегас» набрал 11 очков и расположился 11 позиции в Западной конференции, «Оттава» (10 баллов) — 12-е место в Восточной конференции.