СКА одержал волевую победу в Риге

Игроки СКА
СКА
Линус Виделль на старте второго периода вывел «Динамо» вперед, но «армейцы» отыгрались уже через 37 секунд — отличился Владислав Гавриков.
Победу СКА точным броском в третьем периоде принес Патрик Херсли.
СКА прервал серию из двух поражений и в таблице Западной конференции занимает второе место (33 очка). «Динамо» (19 очков) — на восьмом месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Виделль — 12, 20:23 — 1:0. Гавриков — 2 (Карпов, Дацюк), 21:00 — 1:1. Херсли — 10 (Гусев), 44:53 — 1:2Вратари: Билялов — ШестеркинШтраф: 10 — 2Броски: 22 (10+5+7) — 46 (12+21+13)