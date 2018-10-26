СКА одержал волевую победу в Риге

В рамках регулярного чемпионата КХЛ рижскоепринимало. Матч в Риге завершился победой гостей со счетом 2:1.

Линус Виделль на старте второго периода вывел «Динамо» вперед, но «армейцы» отыгрались уже через 37 секунд — отличился Владислав Гавриков.

Победу СКА точным броском в третьем периоде принес Патрик Херсли.

СКА прервал серию из двух поражений и в таблице Западной конференции занимает второе место (33 очка). «Динамо» (19 очков) — на восьмом месте.