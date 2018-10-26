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    Кулемин добился нового суда о получении канадского гражданства

    Металлург Мг КХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Вокруг хоккея
    Федеральный суд Канады назначил новое заседание по делу бывшего нападающего «Торонто» Николая Кулемина, который хочет получить канадское гражданство, информирует National Post.

    Николай Кулемин
    Николай Кулемин
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    Первое прошение хоккеиста о предоставлении гражданства судья отклонил, поскольку игрок недостаточно много времени проводил в Канаде. В частности, во время локаута в сезоне 2012/13 32-летний форвард вернулся в Россию и выступал за «Металлург».

    Однако Кулемин решил оспорить это решение. Его защита подчеркивала, что «человек может оставаться резидентом Канады даже в свое отсутствие, если у него остается сильная связь со страной».

    «Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране», — написал Кулемин в своем заявлении к слушанию.

    В настоящее время 32-летний форвард выступает в КХЛ за магнитогорский «Металлург». 0

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