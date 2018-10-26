Кулемин добился нового суда о получении канадского гражданства

Федеральный суд Канады назначил новое заседание по делу бывшего нападающего «Торонто», который хочет получить канадское гражданство, информирует National Post.

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Первое прошение хоккеиста о предоставлении гражданства судья отклонил, поскольку игрок недостаточно много времени проводил в Канаде. В частности, во время локаута в сезоне 2012/13 32-летний форвард вернулся в Россию и выступал за «Металлург».

Однако Кулемин решил оспорить это решение. Его защита подчеркивала, что «человек может оставаться резидентом Канады даже в свое отсутствие, если у него остается сильная связь со страной».

«Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране», — написал Кулемин в своем заявлении к слушанию.

В настоящее время 32-летний форвард выступает в КХЛ за магнитогорский «Металлург». 0