Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

на своем официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, выбрав тройку главных звезд.

Третьей звездой признан российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Сент-Луис Блюз» (7:4).

Второй звездой признан форвард «Даллас Старз» Джейсон Дикинсон, оформивший дубль и сделавший результативную передачу во встрече с «Анахайм Дакс» (5:2).

Главной звездой дня назван голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, который сохранил ворота на замке в поединке с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Словацкий вратарь отразил 26 бросков по своим воротам. 0