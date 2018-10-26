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    Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс
    Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, выбрав тройку главных звезд.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин
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    Третьей звездой признан российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Сент-Луис Блюз» (7:4).

    Второй звездой признан форвард «Даллас Старз» Джейсон Дикинсон, оформивший дубль и сделавший результативную передачу во встрече с «Анахайм Дакс» (5:2).

    Главной звездой дня назван голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, который сохранил ворота на замке в поединке с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Словацкий вратарь отразил 26 бросков по своим воротам. 0

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