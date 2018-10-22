«Сочи» дома обыграл «Слован»

В составе победителей дубль оформил Эрик О'Делл, еще по разу отличились Денис Мосалев и Станислав Бочаров.
У «Слована» голы в активе Чеда Рау и Марио Лунтера.
Сочинский клуб набрал 23 очка и занимает пятое место в Западной конференции. У «Слована» 18 очков и девятое место.
КХЛ .Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Слован» (Братислава) — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Голы: Рау — 3 (Шварни, Чипчура), 2:39 — 0:1. О`Делл — 7 (Архипов), 6:57 — 1:1. Мосалев — 1 (Александров, Капустин), 7:56 — 2:1. О`Делл — 8 (бол., Йокипакка, Росен), 41:07 — 3:1. Лунтер — 3 (бол., Ржепик), 59:20 — 3:2. Бочаров — 4 (п.в., Полунин), 59:47 — 4:2Вратари: Барулин — Штепанек (57:43 — 59:20, 59:34 — 59:47)Броски: 25 (12+5+8) — 25 (8+5+12)Штраф: 8 — 8