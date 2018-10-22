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    «Ак Барс» минимально обыграл «Сибирь»

    КХЛ Ак Барс Сибирь
    «Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Сибирь» — «Ак Барс»
    «Сибирь» — «Ак Барс»
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    Матч завершился победой казанцев со счетом 1:0.

    Единственную шайбу в этой встрече в середине третьего периода в большинстве забросил Роб Клинкхаммер.

    Голкипер казанцев Владислав Подъяпольский отыграл на ноль, отразив 34 броска по своим воротам.

    «Ак Барс» (30 очков) занимает третье место в Восточной конференции, «Сибирь» (10 очков) — последняя.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Клинкхаммер — 8 (бол., Постма, Секач), 48:28 — 0:1Вратари: Тэйлор (58:52) — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 6Броски: 34 (12+15+7) — 40 (15+12+13)
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