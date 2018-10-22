«Ак Барс» минимально обыграл «Сибирь»

«Сибирь» — «Ак Барс»
Ак Барс
Матч завершился победой казанцев со счетом 1:0.
Единственную шайбу в этой встрече в середине третьего периода в большинстве забросил Роб Клинкхаммер.
Голкипер казанцев Владислав Подъяпольский отыграл на ноль, отразив 34 броска по своим воротам.
«Ак Барс» (30 очков) занимает третье место в Восточной конференции, «Сибирь» (10 очков) — последняя.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Клинкхаммер — 8 (бол., Постма, Секач), 48:28 — 0:1Вратари: Тэйлор (58:52) — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 6Броски: 34 (12+15+7) — 40 (15+12+13)