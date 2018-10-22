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    КХЛ. Победы «Торпедо» и «Адмирала», «Салават» примет «Авангард»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 октября

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    «Адмирал» — «Нефтехимик»
    «Адмирал» — «Нефтехимик»
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    В понедельник, 22 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги проходят очередные матчи
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    «Адмирал» — «Нефтехимик» — 4:1

    В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Нефтехимик».

    Хозяева одержали победу со счетом 4:1.

    Дублем в составе победителей отметился Владимир Бутузов, еще по голу на счету у Александра Угольникова и Кирилла Воронина. У гостей шайба на счету Богдана Якимова.

    Отметим, что «Нефтехимик» за матч совершил 58 бросков в створ, тогда как хозяева — 15.

    «Адмирал» прервал серию из девяти поражений подряд. Набрав 11 очков, команда идет двенадцатой на Востоке. «Нефтехимик» (21 очко) — восьмой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
    Голы: Угольников — 4 (бол., Козловский, Черников), 11:04 — 1:0. Якимов — 1 (Хайруллин, Порядин), 41:55 — 1:1. Бутузов — 3 (бол., Мищенко, Черников), 44:38 — 2:1. Воронин — 4 (Говорка), 44:48 — 3:1. Бутузов — 4 (п.в., Серебряков), 58:09 — 4:1Вратари: Серебряков — Ежов (57:24 — 58:09)Штраф: 8 — 8Броски: 15 (3+4+8) — 58 (23+17+18)

    «Амур» — «Торпедо» — 3:4 ОТ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Хабаровске принимал нижегородское «Торпедо».

    Гости одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

    В первом периоде команды обменялись шайбами Антона Шенфельда и Владислава Ушенина, который реализовал большинство. Во втором периоде Павел Дедунов и Александр Кузнецов огорчили гостей, но нижегородцы отыгрались — незадолго до сирены на второй перерыв отличился Дамир Жафяров, а в конце третьего периода в овертайм встречу перевел Дмитрий Семин.

    В дополнительное время победу гостям принес Шенфельд.

    «Торпедо» удалось прервать серию из шести поражений подряд. Набрав 24 очка, клуб из Нижнего Новгорода идет на Востоке шестым. «Амур», у которого 12 очков — одиннадцатый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Шенфельд — 2 (Ильин, Жафяров), 1:55 — 0:1. Вл. Ушенин — 3 (бол., Горшков, Вяч. Ушенин), 5:44 — 1:1. Дедунов — 5 (Руденков), 23:04 — 2:1. Кузнецов — 1 (Атюшов, Потехин), 35:53 — 3:1. Жафяров — 3 (Шенфельд, Ильин), 38:59 — 3:2. Семин — 3 (Волченков, Коробов), 58:00 — 3:3. Шенфельд — 3 (Боди), 62:17 — 3:4Вратари: Аликин — ГалимовШтраф: 4 — 4Броски: 35 (14+14+6+1) — 32 (5+16+10+1).

    «Сибирь» — «Ак Барс»

    «Барыс» — «Динамо» Мн

    «Салават Юлаев» — «Авангард»

    «Йокерит» — «Динамо» Р

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