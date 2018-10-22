КХЛ. Победы «Торпедо» и «Адмирала», «Салават» примет «Авангард»

«Адмирал» — «Нефтехимик» — 4:1
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Нефтехимик».
Хозяева одержали победу со счетом 4:1.
Дублем в составе победителей отметился Владимир Бутузов, еще по голу на счету у Александра Угольникова и Кирилла Воронина. У гостей шайба на счету Богдана Якимова.
Отметим, что «Нефтехимик» за матч совершил 58 бросков в створ, тогда как хозяева — 15.
«Адмирал» прервал серию из девяти поражений подряд. Набрав 11 очков, команда идет двенадцатой на Востоке. «Нефтехимик» (21 очко) — восьмой.
«Амур» — «Торпедо» — 3:4 ОТ
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Хабаровске принимал нижегородское «Торпедо».
Гости одержали победу в овертайме со счетом 4:3.
В первом периоде команды обменялись шайбами Антона Шенфельда и Владислава Ушенина, который реализовал большинство. Во втором периоде Павел Дедунов и Александр Кузнецов огорчили гостей, но нижегородцы отыгрались — незадолго до сирены на второй перерыв отличился Дамир Жафяров, а в конце третьего периода в овертайм встречу перевел Дмитрий Семин.
В дополнительное время победу гостям принес Шенфельд.
«Торпедо» удалось прервать серию из шести поражений подряд. Набрав 24 очка, клуб из Нижнего Новгорода идет на Востоке шестым. «Амур», у которого 12 очков — одиннадцатый.
«Сибирь» — «Ак Барс»
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