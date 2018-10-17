НХЛ. Рекорд Макдэвида, первые очки Киселевича, Куликова и Зыкова

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«Нью-Джерси» — «Даллас» 3:0

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал четвертую победу в сезоне, обыграв «Даллас Старз» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Блейк Коулман и Жан-Себастьен Ди.

Голкипер Кейт Кинкейд оформил второй шат-аут в сезоне.

Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 31 бросок.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Даллас» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) Голы: Палмиери — 7 (бол., Батчер, Холл), 3:42 — 1:0. Коулман — 2 (Сиверсон), 22:03 — 2:0. Ди — 3, 36:19 — 3:0Вратари: Кинкейд — ХудобинШтраф: 13 — 19Броски: 34 (12+11+11) — 24 (7+10+7)

«Нью-Джерси» — третий в Восточной конференции (8 очков), «Даллас» — восьмой в Западной конференции (6 очков).

«Нью-Джерси» — «Даллас» 3:0

«Питтсбург» — «Ванкувер» 2:3 ОТ

«Питтсбург Пингвинз» на домашней арене потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1).

Победную для гостей шайбу в овертайме забросил Брок Безер.

В составе «Ванкувера» 2 очка (0+2) записал на свой счет Тим Шаллер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) Голы: Гюнтцель — 4, 6:24 — 1:0. Хаттон — 1 (Шаллер, Гранлунд), 8:55 — 1:1. Саттер — 2 (Шаллер, Мотт), 18:56 — 1:2. Хагелин — 1 (Кессел, Малкин), 56:46 — 2:2. Бозер — 2 (Танев), 60:34 — 2:3Вратари: Десмит — НильссонШтраф: 2 — 4Броски: 28 (5+12+10+1) — 26 (11+8+6+1)

«Питтсбург» занимает девятое место в Восточной конференции (6 очков). «Ванкувер» идет четвертым на Западе (8 очков).

«Питтсбург» — «Ванкувер» 2:3 ОТ

«Рейнджерс» — «Колорадо» 3:2 Б

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую победу в сезоне, по буллитам обыграв «Колорадо Эвеланш» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).

Главным героем встречи стал защитник «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк, записавший на свой счет две передачи и победный буллит.

Два очка (1+1) набрал капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског. Российский голкипер гостей Семен Варламов отразил 41 бросок.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Колорадо» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Крайдер — 3 (бол., Шаттенкирк, Цуккарелло), 12:07 — 1:0. Ландескуг — 2 (бол., Жост, Бэрри), 28:13 — 1:1. Хэйс — 1 (Цуккарелло, Шаттенкирк), 30:53 — 2:1. Маккиннон — 7 (Ландескуг, Рантанен), 39:47 — 2:2Победный буллит: ШаттенкиркВратари: Лундквист — ВарламовШтраф: 11 — 17Броски: 43 (19+12+8+4) — 33 (7+15+10+1)

«Рейнджерс» — 14-е в Восточной конференции (4 очка), «Колорадо» — пятый в Западной конференции (8 очков).

«Рейнджерс» — «Колорадо» 3:2 Б

«Филадельфия» — «Флорида» 6:5 Б

«Филадельфия Флайерз» дома по буллитам обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 6:5 Б (0:1, 5:2, 0:2, 1:0).

Дублями в составе победителей отметились Уэйн Симмондс и Клод Жиру.

По две шайбы также записали на свой счет форварды «Пантерз» Александр Барков и Фрэнк Ватрано.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом. Богдан Киселевич набрал первое очко в НХЛ, сделав передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Флорида» — 6:5 Б (0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Ватрано — 1 (Мальгин, Маккэн), 17:58 — 0:1. Симмондс — 4 (Санхейм, Гудас), 21:18 — 1:1. Уил — 1 (Хегг, Конекны), 25:54 — 2:1. Жиру — 2, 28:50 — 3:1. Ватрано — 2 (Маккэн, Пайсик), 32:31 — 3:2. Симмондс — 5 (Лотон, Фолин), 35:29 — 4:2. Жиру — 3 (Уил, Гостисбеер), 37:03 — 5:2. Барков — 2 (бол., Хоффман, Яндл), 37:31 — 5:3. Дадонов — 2 (Киселевич, Брауэр), 45:06 — 5:4. Барков — 3 (Яндл), 48:07 — 5:5Победный буллит: УилВратари: Эллиотт (Пикар, 45:06) — ХатчинсонШтраф: 18 — 16Броски: 26 (5+11+7+3) — 26 (12+8+6+0)

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11-е место (6 очков), а «Флорида» — 15-е (2 очка).

«Филадельфия» — «Флорида» 6:5 Б

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 4:2

«Тампа-Бэй Лайтнинг» при поддержке родных трибун победила «Каролину Харрикейнз» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Главным героем встречи стал форвард «Тампы» Тайлер Джонсон, оформивший хет-трик. Две результативные передачи записал на свой счет защитник Дэн Джирарди, один ассист сделал российский нападающий Никита Кучеров.

Форвард гостей Валентин Зыков набрал первое очко в сезоне, записав на свой счет результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Ферланд — 4 (Терявяйнен, Ахо), 10:25 — 0:1. Джонсон — 1 (мен., Жозеф, Джирарди), 12:42 — 1:1. Джонсон — 2 (Эрне, Миллер), 26:07 — 2:1. Нечас — 1 (Фегеле, Зыков), 32:48 — 2:2. Гурд — 2 (бол., Палат), 47:02 — 3:2. Джонсон — 3 (п.в., Кучеров, Джирарди), 58:04 — 4:2Вратари: Доминге — Мразек (57:31 — 58:04, 58:19)Штраф: 8 — 2Броски: 27 (8+13+6) — 40 (12+14+14)

«Тампа» занимает седьмое место в Восточной конференции (6 очков), а «Каролина» — второе (9 очков).

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 4:2

«Виннипег» — «Эдмонтон» 4:5 ОТ

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде переиграл «Виннипег Джетс» — 5:4 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 1:0).

Лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид стал главным героем встречи, записав на свой счет 4 (2+2) балла за результативность.

21-летний канадец поучаствовал в первых девяти заброшенных шайбах команды в сезоне. Это новый рекорд лиги. Прежний принадлежал Адаму Оутсу, участвовавшему в первых семи голах команды в сезоне 1986/87.

Тремя результативными передачами отметился Райан Ньюджент-Хопкинс. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Дарнелл Нурс.

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов набрал первое очко в сезоне, отметившись голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 4:5 ОТ (3:1, 1:0, 0:3, 0:1) Голы: Лаури — 2 (Танев), 4:51 — 1:0. Лаури — 3 (Перро, Копп), 7:47 — 2:0. Макдэвид — 3 (бол., Драйзайтль), 12:49 — 2:1. Чиаро — 1 (Элерс, Куликов), 13:11 — 3:1. Шайфли — 2 (бол., Лайне, Моррисси), 21:02 — 4:1. Рэтти — 1 (Макдэвид, Клефбом), 40:18 — 4:2. Макдэвид — 4 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 42:28 — 4:3. Пульюярви — 1 (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 53:39 — 4:4. Нерс — 1 (Ньюджент-Хопкинс), 61:25 — 4:5Вратари: Хеллебайк — ТэлботШтраф: 4 — 6Броски: 33 (14+11+8+0) — 35 (12+12+10+1)

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает шестое место (7 очков), а «Эдмонтон» — 13-е (4 очка).

«Виннипег» — «Эдмонтон» 4:5 ОТ

«Миннесота» — «Аризона» 2:1

«Миннесота Уайлд» у себя в дома одержала победу над «Аризоной Койотс» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Голами в составе победителей отметились Микаэль Гранлунд и Джейсон Цукер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Перлини — 1 (бол., Истерли, Хиностроза), 13:12 — 0:1. Гранлунд — 2 (Сперджен), 23:40 — 1:1. Стаал — 2 (Зукер, Сутер), 46:18 — 2:1Вратари: Дубник — Кюмпер (58:21 — 59:17, 59:26)Штраф: 8 — 6Броски: 28 (8+10+10) — 32 (12+12+8)

«Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции (6 очков), а «Аризона» — 15-е (2 очка).

«Миннесота» — «Аризона» 2:1

«Вегас» — «Баффало» 4:1

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «рыцарей» Вильям Карлссон, который записал на свой счет 3 (1+2) балла за результативность. Дубль оформил форвард Джонатан Маршессо.

«Вегас» — «Баффало» 4:1

Единственную шайбу в составе «Сэйбрз» забросил Владимир Соботка за 37 секунд до финальной сирены.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Баффало» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Маршессо — 3 (бол., Карлссон, Смит), 18:59 — 1:0. Икин — 3 (мен.), 22:08 — 2:0. Карлссон — 1 (Смит), 50:40 — 3:0. Соботка — 1 (Окпосо, Маккейб), 59:23 — 3:1. Маршессо — 4 (п.в., Карлссон), 59:47 — 4:1Вратари: Флери — Хаттон (55:17 — 59:23, 59:28 — 59:47)Штраф: 12 — 6Броски: 29 (12+11+6) — 27 (5+11+11)

«Вегас» — десятый на Западе (6 очков), а «Баффало» — десятый на Востоке (6 очков). 0