НХЛ. Рекорд Макдэвида, первые очки Киселевича, Куликова и Зыкова

«Нью-Джерси» — «Даллас» 3:0
«Нью-Джерси Дэвилз» одержал четвертую победу в сезоне, обыграв «Даллас Старз» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Блейк Коулман и Жан-Себастьен Ди.
Голкипер Кейт Кинкейд оформил второй шат-аут в сезоне.
Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 31 бросок.
«Нью-Джерси» — третий в Восточной конференции (8 очков), «Даллас» — восьмой в Западной конференции (6 очков).
«Питтсбург» — «Ванкувер» 2:3 ОТ
«Питтсбург Пингвинз» на домашней арене потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1).
Победную для гостей шайбу в овертайме забросил Брок Безер.
В составе «Ванкувера» 2 очка (0+2) записал на свой счет Тим Шаллер.
«Питтсбург» занимает девятое место в Восточной конференции (6 очков). «Ванкувер» идет четвертым на Западе (8 очков).
«Рейнджерс» — «Колорадо» 3:2 Б
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую победу в сезоне, по буллитам обыграв «Колорадо Эвеланш» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).
Главным героем встречи стал защитник «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк, записавший на свой счет две передачи и победный буллит.
Два очка (1+1) набрал капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског. Российский голкипер гостей Семен Варламов отразил 41 бросок.
«Рейнджерс» — 14-е в Восточной конференции (4 очка), «Колорадо» — пятый в Западной конференции (8 очков).
«Филадельфия» — «Флорида» 6:5 Б
«Филадельфия Флайерз» дома по буллитам обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 6:5 Б (0:1, 5:2, 0:2, 1:0).
Дублями в составе победителей отметились Уэйн Симмондс и Клод Жиру.
По две шайбы также записали на свой счет форварды «Пантерз» Александр Барков и Фрэнк Ватрано.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом. Богдан Киселевич набрал первое очко в НХЛ, сделав передачу.
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11-е место (6 очков), а «Флорида» — 15-е (2 очка).
«Тампа-Бэй» — «Каролина» 4:2
«Тампа-Бэй Лайтнинг» при поддержке родных трибун победила «Каролину Харрикейнз» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Главным героем встречи стал форвард «Тампы» Тайлер Джонсон, оформивший хет-трик. Две результативные передачи записал на свой счет защитник Дэн Джирарди, один ассист сделал российский нападающий Никита Кучеров.
Форвард гостей Валентин Зыков набрал первое очко в сезоне, записав на свой счет результативную передачу.
«Тампа» занимает седьмое место в Восточной конференции (6 очков), а «Каролина» — второе (9 очков).
«Виннипег» — «Эдмонтон» 4:5 ОТ
«Эдмонтон Ойлерз» на выезде переиграл «Виннипег Джетс» — 5:4 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 1:0).
Лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид стал главным героем встречи, записав на свой счет 4 (2+2) балла за результативность.
21-летний канадец поучаствовал в первых девяти заброшенных шайбах команды в сезоне. Это новый рекорд лиги. Прежний принадлежал Адаму Оутсу, участвовавшему в первых семи голах команды в сезоне 1986/87.
Тремя результативными передачами отметился Райан Ньюджент-Хопкинс. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Дарнелл Нурс.
Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов набрал первое очко в сезоне, отметившись голевой передачей.
В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает шестое место (7 очков), а «Эдмонтон» — 13-е (4 очка).
«Миннесота» — «Аризона» 2:1
«Миннесота Уайлд» у себя в дома одержала победу над «Аризоной Койотс» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Голами в составе победителей отметились Микаэль Гранлунд и Джейсон Цукер.
«Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции (6 очков), а «Аризона» — 15-е (2 очка).
«Вегас» — «Баффало» 4:1
«Вегас Голден Найтс» на домашней арене обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Самым результативным игроком встречи стал нападающий «рыцарей» Вильям Карлссон, который записал на свой счет 3 (1+2) балла за результативность. Дубль оформил форвард Джонатан Маршессо.
Единственную шайбу в составе «Сэйбрз» забросил Владимир Соботка за 37 секунд до финальной сирены.
«Вегас» — десятый на Западе (6 очков), а «Баффало» — десятый на Востоке (6 очков). 0