КХЛ. «Куньлунь» обыграл ЦСКА, «Ак Барс» уступил «Йокериту», победа «Слована»

«Слован» — «Адмирал» — 4:3
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Голы: Угольников — 3 (Таталин, Черников), 3:54 — 0:1. Мерескин — 2 (бол., Глазачев, Мищенко), 8:18 — 0:2. Тэйфф — 5 (Вирта, Ржепик), 17:18 — 1:2. Черников — 4, 33:29 — 1:3. Серсен — 4 (бол., Червены, Тэйфф), 35:11 — 2:3. Желина — 3 (Тэйфф, Червены), 46:46 — 3:3. Сукель — 5 (Рау, Лишка), 47:07 — 4:3Вратари: Чильяк — Красоткин (59:30)Штраф: 12 — 8Броски: 30 (12+10+8) — 29 (12+11+6)
ЦСКА — «Куньлунь» — 3:4
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Голы: Палола — 4 (Лунд), 1:05 — 0:1. Бек — 7 (бол., Граньяни), 12:03 — 0:2. Капризов — 9 (Григоренко), 27:21 — 1:2. Бартли — 4 (Локхарт, Бек), 32:23 — 1:3. Палола — 5 (бол., Лаюнен, Латта), 44:02 — 1:4. Окулов — 3 (Марченко), 52:06 — 2:4. Окулов — 4 (Нестеров, Капризов), 58:46 — 3:4Вратари: Сорокин (57:21 — 58:46, 59:24) — БрастШтраф: 4 — 6Броски: 37 (6+13+18) — 19 (8+7+4)
«Ак Барс» — «Йокерит» — 2:3
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Голы: Столлери — 2 (Плэтт, О`Нилл), 19:29 — 0:1. Азеведо — 4 (Постма, Ландер), 36:31 — 1:1. Секач — 7 (бол., Постма, Ландер), 41:40 — 2:1. Норман — 8 (бол., Мозес, Грант), 56:33 — 2:2. Грант — 3 (Н. Йенсен), 57:36 — 2:3Вратари: Гарипов (58:44) — КалныньшШтраф: 2 — 6Броски: 33 (12+10+11) — 33 (8+7+18)
«Динамо» (Минск) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:3
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Осипов — 2 (Хохлов), 28:32 — 1:0. Шипачев — 5, 34:37 — 1:1. Индрашис — 7 (А. Алексеев), 54:45 — 1:2. А. Алексеев — 3 (п.в., Сидляров, Индрашис), 58:21 — 1:3Вратари: Энрот (57:56 — 58:21, 59:16) — БочаровШтраф: 8 — 12Броски: 21 (7+11+3) — 27 (5+11+11)