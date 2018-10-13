КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победы

Бонус на первый депозит

В субботу, 13 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут три матча

«Ак Барс» — «Сочи» 5:1

«Ак Барс» на своем льду победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведу, Роб Клинкхаммер, Данис Зарипов, Владимир Ткачев и Иржи Секач. Гости ответили на это голом Роберта Росена.

Казанцы замыкают тройку сильнейших в Восточной конференции, «Сочи» идет на пятом месте в Западной.

Следующий матч казанцы проведут дома 16 октября против финского «Йокерита», а ХК «Сочи» днем ранее сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Голы: Азеведо — 3 (Ландер, Секач), 10:30 — 1:0. Клинкхаммер — 7 (бол., Азеведо, Секач), 15:50 — 2:0. Росен — 7 (Йокипакка, О`Делл), 20:29 — 2:1. Зарипов — 3 (Юдин, Галиев), 31:12 — 3:1. Ткачев — 3 (Галиев, Зарипов), 33:58 — 4:1. Секач — 6 (Ландер, Марков), 46:33 — 5:1Вратари: Гарипов — Шикин (Барулин, 46:33)Штрафы: 2-2Броски: 30 (11+12+7) — 20 (6+8+6)

«Нефтехимик» — «Йокерит» 2:1 ОТ

«Нефтехимик» взял верх над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В первом периоде Андрей Нестрашил вывел хозяев вперед. В начале второй двадцатиминутки Джефф Плэтт восстановил равновесие.

Победную шайбу в овертайме забросил Юусо Пуустинен.

«Йокерит» после 16 встреч занимает третье место на Западе КХЛ, «Нефтехимик» идет на восьмой строчке в Восточной конференции.

«Нефтехимик» 15 октября примет «Сочи», а «Йокерит» 16 октября на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Нестрашил — 3 (Падакин, Огурцов), 11:44 — 1:0. Плэтт — 5, 20:53 — 1:1. Пуустинен — 9 (Руохомаа), 63:29 — 2:1Вратари: Ежов — ЗапольскиШтрафы: 8-16Броски: 24 (12+5+4+3) — 22 (6+7+8+1)

«Торпедо» — «Спартак» 1:3

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

За красно-белых шайбы забросили Ярослав Косов, Михаил Григорьев и Каспарс Даугавиньш. За нижегородцев отличился Павел Макаренко.

«Спартак» прервал серию из трех поражений и с 17 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на шестой строчке на Востоке, имея в активе 21 очко.

В следующем матче турнира «Спартак» сыграет 15 октября в гостях с петербургским СКА, «Торпедо» 18 октября примет в Нижнем Новгороде финский «Йокерит».