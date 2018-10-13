ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победы

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 октября

    КХЛ Ак Барс Сочи Нефтехимик Йокерит Торпедо Спартак
    Вся лентаСамое главное
    Матч Хорватия — АнглияОпять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборных Хосе КальехонГлавные креативщики Европы. От Депая до Кальехона Кайл Уокер на фоне пустых трибунБез болельщиков и голов: Хорватия и Англия провели странный матч
  • 20:04
    • «Спартак» обыграл на выезде «Торпедо»
  • 19:35
    • «Ак Барс» разгромил «Сочи» в Казани
  • 17:25
    • Чорич не пустил Федерера в финал «Мастерса» в Шанхае
  • 17:10
    • ФНЛ: «Тамбов» обыграл «Спартак-2» и другие результаты
  • 15:36
    • «Томь» дожала «Сочи»
  • 15:07
    • Черчесов: Ничего неожиданного в исполнении Турции мы не увидим
  • 14:52
    • Игроки «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате
    Все новости спорта
    «Ак Барс» — «Сочи»
    «Ак Барс» — «Сочи»
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    В субботу, 13 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут три матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ак Барс» — «Сочи» 5:1

    «Ак Барс» на своем льду победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведу, Роб Клинкхаммер, Данис Зарипов, Владимир Ткачев и Иржи Секач. Гости ответили на это голом Роберта Росена.

    Казанцы замыкают тройку сильнейших в Восточной конференции, «Сочи» идет на пятом месте в Западной.

    Следующий матч казанцы проведут дома 16 октября против финского «Йокерита», а ХК «Сочи» днем ранее сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Азеведо — 3 (Ландер, Секач), 10:30 — 1:0. Клинкхаммер — 7 (бол., Азеведо, Секач), 15:50 — 2:0. Росен — 7 (Йокипакка, О`Делл), 20:29 — 2:1. Зарипов — 3 (Юдин, Галиев), 31:12 — 3:1. Ткачев — 3 (Галиев, Зарипов), 33:58 — 4:1. Секач — 6 (Ландер, Марков), 46:33 — 5:1Вратари: Гарипов — Шикин (Барулин, 46:33)Штрафы: 2-2Броски: 30 (11+12+7) — 20 (6+8+6)

    «Нефтехимик» — «Йокерит» 2:1 ОТ

    «Нефтехимик» взял верх над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    В первом периоде Андрей Нестрашил вывел хозяев вперед. В начале второй двадцатиминутки Джефф Плэтт восстановил равновесие.

    Победную шайбу в овертайме забросил Юусо Пуустинен.

    «Йокерит» после 16 встреч занимает третье место на Западе КХЛ, «Нефтехимик» идет на восьмой строчке в Восточной конференции.

    «Нефтехимик» 15 октября примет «Сочи», а «Йокерит» 16 октября на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Нестрашил — 3 (Падакин, Огурцов), 11:44 — 1:0. Плэтт — 5, 20:53 — 1:1. Пуустинен — 9 (Руохомаа), 63:29 — 2:1Вратари: Ежов — ЗапольскиШтрафы: 8-16Броски: 24 (12+5+4+3) — 22 (6+7+8+1)

    «Торпедо» — «Спартак» 1:3

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

    За красно-белых шайбы забросили Ярослав Косов, Михаил Григорьев и Каспарс Даугавиньш. За нижегородцев отличился Павел Макаренко.

    «Спартак» прервал серию из трех поражений и с 17 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на шестой строчке на Востоке, имея в активе 21 очко.

    В следующем матче турнира «Спартак» сыграет 15 октября в гостях с петербургским СКА, «Торпедо» 18 октября примет в Нижнем Новгороде финский «Йокерит».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Косов — 2, 7:29 — 0:1. Макаренко — 1 (мен., Баранцев), 10:40 — 1:1. Григорьев — 1 (бол., Ганзл, Даугавиньш), 11:15 — 1:2. Даугавиньш — 4 (Ганзл, Филатов), 51:20 — 1:3Вратари: Костин (57:05) — ГудачекШтрафы: 6-10Броски: 37 (20+9+8) — 23 (10+7+6)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • Россия — Турция
  • 1.57
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хабиб не оставил сопернику шансов
  • Хабиб придушил Конора и оставил горькое послевкусие
    • 11:48 07/10/2018     Александр Кокорин
  • Разрушающая дружба. Кокорин и Мамаев могут стать изгнанниками в российском футболе
    • 15:27 10/10/2018     Станислав Черчесов
  • Россия — Швеция. Оценки LiveSport.Ru
    • Вчера в 06:51
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Ак Барс» — «Сочи» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победыОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 октября 20:140
  • 21:28
    • Сборная Норвегии минимально обыграла Словению
  • 21:16
    • Грузия разгромила Андорру в матче Лиги наций
  • 18:29
    • Чехия обыграла Словакию в Лиге наций
    Жардим четыре года возглавлял «Монако» Футбол Жардим не виноват в неудачах «Монако»Реакция прессы на увольнение наставника в княжеском клубе 02:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Покажет ли Германия свою силу в Амстердаме?
  • 4.77
    •
  • 21:41
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Нижним Новгородом» в Лиге ВТБ
  • 21:00
    • Гибралтар одержал первую победу в официальном матче
  • 20:43
    • Защитник «Барселоны» из-за травмы пропустит около месяца
    Кай Хаверц Футбол Вундеркинды из Германии. О них нужно знатьСкоро они пополнят команду Йоахима Лева Вчера в 18:120
  • 16:24
    • Экс-тренер «Ливерпуля» может сменить Бенитеса в «Ньюкасле»
  • 16:08
    • Защитник «Спартака» вернулся к тренировкам в общей группе
  • 15:55
    • ФНЛ: минимальная победа «Луча», ничья в Новосибирске
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие