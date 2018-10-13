КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победы

«Ак Барс» — «Сочи» 5:1
«Ак Барс» на своем льду победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведу, Роб Клинкхаммер, Данис Зарипов, Владимир Ткачев и Иржи Секач. Гости ответили на это голом Роберта Росена.
Казанцы замыкают тройку сильнейших в Восточной конференции, «Сочи» идет на пятом месте в Западной.
Следующий матч казанцы проведут дома 16 октября против финского «Йокерита», а ХК «Сочи» днем ранее сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
«Нефтехимик» — «Йокерит» 2:1 ОТ
«Нефтехимик» взял верх над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
В первом периоде Андрей Нестрашил вывел хозяев вперед. В начале второй двадцатиминутки Джефф Плэтт восстановил равновесие.
Победную шайбу в овертайме забросил Юусо Пуустинен.
«Йокерит» после 16 встреч занимает третье место на Западе КХЛ, «Нефтехимик» идет на восьмой строчке в Восточной конференции.
«Нефтехимик» 15 октября примет «Сочи», а «Йокерит» 16 октября на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».
«Торпедо» — «Спартак» 1:3
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
За красно-белых шайбы забросили Ярослав Косов, Михаил Григорьев и Каспарс Даугавиньш. За нижегородцев отличился Павел Макаренко.
«Спартак» прервал серию из трех поражений и с 17 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на шестой строчке на Востоке, имея в активе 21 очко.
В следующем матче турнира «Спартак» сыграет 15 октября в гостях с петербургским СКА, «Торпедо» 18 октября примет в Нижнем Новгороде финский «Йокерит».