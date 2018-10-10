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    КХЛ. «Автомобилист» снова выиграл, СКА примет «Локомотив»

    Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 10 октября

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    В среду, 10 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча.
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    Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

    Шайбы в составе гостей забросили Георгий Белоусов, Найджел Доус, Степан Хрипунов и Франсис Паре. У гостей отличился Виктор Антипин.

    Эта победа стала для «Автомобилиста» 16-й подряд.

    Стоит отметить, что этот матч стал 1000-м для форвард «Магнитки» Сергея Мозякина в рамках чемпионатов России.

    Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 32 очками в активе. «Металлург» набрал 22 очка и занимает третье место.

    В следующем матче «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Металлург» проведет домашний матч с «Сибирью». Обе встречи состоятся 14 октября.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Белоусов — 2 (Миловзоров), 7:19 — 0:1. Доус — 6, 20:30 — 0:2. Хрипунов — 1 (Мамкин, Попов), 22:09 — 0:3. Паре — 7 (бол., Да Коста), 45:34 — 0:4. Антипин — 4 (бол., Вольски), 46:46 — 1:4Вратари: Загидулин (Кошечкин, 22:09, 57:14 — 59:19) — КоваржШтрафы: 2-8Броски: 29 (13+7+9) — 27 (9+12+6)

    «Йокерит» — «Витязь»

    СКА — «Локомотив»

    ЦСКА — «Динамо»

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