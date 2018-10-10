КХЛ. «Автомобилист» снова выиграл, СКА примет «Локомотив»

В среду, 10 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча.

Екатеринбургскийобыграл магнитогорскийв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Шайбы в составе гостей забросили Георгий Белоусов, Найджел Доус, Степан Хрипунов и Франсис Паре. У гостей отличился Виктор Антипин.

Эта победа стала для «Автомобилиста» 16-й подряд.

Стоит отметить, что этот матч стал 1000-м для форвард «Магнитки» Сергея Мозякина в рамках чемпионатов России.

Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 32 очками в активе. «Металлург» набрал 22 очка и занимает третье место.

В следующем матче «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Металлург» проведет домашний матч с «Сибирью». Обе встречи состоятся 14 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Голы: Белоусов — 2 (Миловзоров), 7:19 — 0:1. Доус — 6, 20:30 — 0:2. Хрипунов — 1 (Мамкин, Попов), 22:09 — 0:3. Паре — 7 (бол., Да Коста), 45:34 — 0:4. Антипин — 4 (бол., Вольски), 46:46 — 1:4Вратари: Загидулин (Кошечкин, 22:09, 57:14 — 59:19) — КоваржШтрафы: 2-8Броски: 29 (13+7+9) — 27 (9+12+6)

«Йокерит» — «Витязь»

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