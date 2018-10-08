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    НХЛ. Первые очки Ковальчука, дебютный гол Свечникова

    Результаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ

    НХЛ Лос-Анджелес Кингз Детройт Ред Уингз Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс
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    «Чикаго» — «Торонто» — 6:7 ОТ

    «Торонто» добыл победу над «Чикаго» на выезде. В составе «Мэйпл Ливз» 3 шайбы забросил форвард Джон Таварес, 4 (2+2) очка набрал Остон Мэттьюс. Защитник «Блэкхокс» Данкан Кит сделал 4 результативные передачи.

    Форвард «Чикаго» Артем Анисимов провел на площадке 16 минут 37 секунд и заработал показатель «+3». Защитник «Торонто» Никита Зайцев отыграл 24 минуты 22 секунды.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Торонто» — 6:7 ОТ (2:2, 1:2, 3:2, 0:1)
    Голы: Тэйвз — 5 (Кахун, Кит), 9:00 — 1:0. Дебринкэт — 2 (Кахун, Кит), 12:02 — 2:0. Капанен — 1 (Мэттьюс), 14:09 — 2:1. Мэттьюс — 4 (Капанен), 14:43 — 2:2. Таварес — 2 (Хаймэн, Райлли), 23:56 — 2:3. Хейден — 1 (Йокихарью, Кит), 25:37 — 3:3. Таварес — 3 (бол., Марнер, Райлли), 27:37 — 3:4. Мэннинг — 1 (Сибрук, Куниц), 42:20 — 4:4. Таварес — 4 (Марнер), 49:29 — 4:5. Кейн — 3 (Йокихарью, Шмолц ), 58:36 — 5:5. Мэттьюс — 5 (Марло, Гардинер), 58:58 — 5:6. Кейн — 4 (Йокихарью, Шмолц ), 59:31 — 6:6. Райлли — 2 (Марло, Мэттьюс), 60:19 — 6:7Вратари: Уорд (57:27 — 58:36, 59:15 — 59:31) — СпарксШтраф: 4 — 6Броски: 31 (14+7+10+0) — 34 (8+13+12+1)

    «Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:2

    «Лос-Анджелес» принимал «Детройт», а победу хозяевам помог оформить российский форвард Илья Ковальчук. На счету нападающего две результативные передачи — это первые очки Ковальчука после возвращения в НХЛ.

    Теперь всего в активе форварда 401 передача в лиге.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес Кингз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Копитар — 2 (Ковальчук, Маззин), 24:21 — 1:0. Манта — 1 (бол., Атанасиу, Чоловски), 28:45 — 1:1. Ладу — 1 (Тоффоли), 36:14 — 2:1. Иафалло — 1 (Ковальчук), 49:15 — 3:1. Ларкин — 1 (бол., Нюквист, Чоловски), 56:00 — 3:2. Иафалло — 2 (п.в., Тоффоли, Мартинес), 59:39 — 4:2Вратари: Кэмпбелл — Бернье (58:11 — 59:39)Штраф: 27 — 25Броски: 25 (10+6+9) — 38 (12+14+12)

    «Каролина» — «Рейнджерс» — 8:5

    «Каролина» одержала победу над «Рейнджерс» — команды забросили 13 шайб. В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал 18-летний нападающий Андрей Свечников, который отыграл 13 минут 17 секунд. Эта шайба стала первой для российского форварда в лиге.

    В составе команды из Нью-Йорка гол забил Павел Бучневич, отыгравший 15 минут 46 секунд. Владислав Наместников за 9 минут 30 секунд сделал результативную передачу. Вратарь Александр Георгиев отразил 32 броска из 39.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Рейнджерс» — 8:5 (2:2, 2:2, 4:1)
    Голы: Веси — 1 (Хэйс, Фаст), 0:49 — 0:1. Крайдер — 1 (Хауден, Наместников), 6:02 — 0:2. Фегеле — 1 (Уильямс, Нечас), 9:07 — 1:2. Мартинук — 2 (Уильямс, Стаал), 14:14 — 2:2. Веси — 2 (Шей, Хитил), 22:48 — 2:3. Стаал — 2 (Фегеле, Славин), 29:25 — 3:3. Бучневич — 2 (бол., Дианджело, Хэйс), 31:41 — 3:4. Ферланд — 2 (Фольк), 39:29 — 4:4. Крайдер — 2 (Дианджело, Фаст), 44:26 — 4:5. Валлмарк — 1 (Мартинук, Свечников), 45:01 — 5:5. Свечников — 1 (Фольк, Де Хаан), 50:44 — 6:5. Фегеле — 2 (Уильямс, Стаал), 51:31 — 7:5. Терявяйнен — 1 (бол., п.в., Ахо, Ферланд), 59:29 — 8:5Вратари: Мразек — Георгиев (57:27 — 58:10, 58:37 — 59:29)Штраф: 10 — 12Броски: 40 (15+13+12) — 24 (12+6+6)
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