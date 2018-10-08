НХЛ. Первые очки Ковальчука, дебютный гол Свечникова

За океаном продолжается новый сезон Национальной хоккейной лиги.

«Чикаго» — «Торонто» — 6:7 ОТ

«Торонто» добыл победу над «Чикаго» на выезде. В составе «Мэйпл Ливз» 3 шайбы забросил форвард Джон Таварес, 4 (2+2) очка набрал Остон Мэттьюс. Защитник «Блэкхокс» Данкан Кит сделал 4 результативные передачи.

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов провел на площадке 16 минут 37 секунд и заработал показатель «+3». Защитник «Торонто» Никита Зайцев отыграл 24 минуты 22 секунды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Торонто» — 6:7 ОТ (2:2, 1:2, 3:2, 0:1) Голы: Тэйвз — 5 (Кахун, Кит), 9:00 — 1:0. Дебринкэт — 2 (Кахун, Кит), 12:02 — 2:0. Капанен — 1 (Мэттьюс), 14:09 — 2:1. Мэттьюс — 4 (Капанен), 14:43 — 2:2. Таварес — 2 (Хаймэн, Райлли), 23:56 — 2:3. Хейден — 1 (Йокихарью, Кит), 25:37 — 3:3. Таварес — 3 (бол., Марнер, Райлли), 27:37 — 3:4. Мэннинг — 1 (Сибрук, Куниц), 42:20 — 4:4. Таварес — 4 (Марнер), 49:29 — 4:5. Кейн — 3 (Йокихарью, Шмолц ), 58:36 — 5:5. Мэттьюс — 5 (Марло, Гардинер), 58:58 — 5:6. Кейн — 4 (Йокихарью, Шмолц ), 59:31 — 6:6. Райлли — 2 (Марло, Мэттьюс), 60:19 — 6:7Вратари: Уорд (57:27 — 58:36, 59:15 — 59:31) — СпарксШтраф: 4 — 6Броски: 31 (14+7+10+0) — 34 (8+13+12+1)

«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:2

«Лос-Анджелес» принимал «Детройт», а победу хозяевам помог оформить российский форвард Илья Ковальчук. На счету нападающего две результативные передачи — это первые очки Ковальчука после возвращения в НХЛ.

Теперь всего в активе форварда 401 передача в лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес Кингз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Копитар — 2 (Ковальчук, Маззин), 24:21 — 1:0. Манта — 1 (бол., Атанасиу, Чоловски), 28:45 — 1:1. Ладу — 1 (Тоффоли), 36:14 — 2:1. Иафалло — 1 (Ковальчук), 49:15 — 3:1. Ларкин — 1 (бол., Нюквист, Чоловски), 56:00 — 3:2. Иафалло — 2 (п.в., Тоффоли, Мартинес), 59:39 — 4:2Вратари: Кэмпбелл — Бернье (58:11 — 59:39)Штраф: 27 — 25Броски: 25 (10+6+9) — 38 (12+14+12)

«Каролина» — «Рейнджерс» — 8:5

«Каролина» одержала победу над «Рейнджерс» — команды забросили 13 шайб. В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал 18-летний нападающий Андрей Свечников, который отыграл 13 минут 17 секунд. Эта шайба стала первой для российского форварда в лиге.

В составе команды из Нью-Йорка гол забил Павел Бучневич, отыгравший 15 минут 46 секунд. Владислав Наместников за 9 минут 30 секунд сделал результативную передачу. Вратарь Александр Георгиев отразил 32 броска из 39.