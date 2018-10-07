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    «Трактор» забросил семь шайб «Адмиралу»

    КХЛ Адмирал Трактор
    Челябинский «Трактор» на выезде разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Пол Щехура
    Пол Щехура
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    Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу команды Германа Титова.

    В составе хозяев успех праздновали Александр Черников и Константин Глазачев. Главными действующими лицами у победителей стали легионеры — нападающий Пол Щехура оформил хет-трик, его партнер по звену Йонас Энлунд впервые отличился заброшенной шайбой за челябинский клуб. Также голевой актив пополнили Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов и Артем Пеньковский. В третьем периоде удаление до конца матча заработали двое игроков хозяев — форвард Василий Стрельцов и защитник Степан Захарчук.

    Приморский клуб потерпел четвертое поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» — «Трактор» — 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)
    Голы: Полыгалов — 4 (Кравцов), 0:55 — 0:1. Черников — 3 (бол., Угольников, Захарчук), 19:16 — 1:1. Щехура — 5 (Энлунд), 27:51 — 1:2. Глазачев — 2 (Коньков), 31:48 — 2:2. Кравцов — 3 (Глинкин, Полыгалов), 34:20 — 2:3. Энлунд — 1, 36:17 — 2:4. Пеньковский — 2 (Кокуев), 47:52 — 2:5. Щехура — 6 (Бородкин, Энлунд), 49:20 — 2:6. Щехура — 7 (бол., Бергстрем, Энлунд), 54:28 — 2:7Вратари: Серебряков (Красоткин, 49:20) — ДемченкоШтраф: 56 — 10Броски: 27 (9+7+11) — 26 (7+9+10)
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