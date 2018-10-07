«Трактор» забросил семь шайб «Адмиралу»

на выезде разгромилв матче регулярного чемпионата

Пол Щехура ХК «Трактор» 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу команды Германа Титова.

В составе хозяев успех праздновали Александр Черников и Константин Глазачев. Главными действующими лицами у победителей стали легионеры — нападающий Пол Щехура оформил хет-трик, его партнер по звену Йонас Энлунд впервые отличился заброшенной шайбой за челябинский клуб. Также голевой актив пополнили Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов и Артем Пеньковский. В третьем периоде удаление до конца матча заработали двое игроков хозяев — форвард Василий Стрельцов и защитник Степан Захарчук.

Приморский клуб потерпел четвертое поражение подряд.