Три очка Семина помогли «Витязю» одолеть «Спартак»

Первую шайбу на 39-й минуте забросил Александр Семин. «Красно-белые» отыгрались в середине третьего периода усилиями Владислава Провольнева.
За три с небольшим минуты до конца основного времени Борна Рендулич воспользовался передачей Семина и вернул «Витязю» преимущество в одну шайбу.
Бен Максвелл сравнял счет за считанные секунды до окончания периода, и судьба встречи решалась в овертайме, где автором победного броска выступил Семин.
В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» занимает седьмое место (13 очков), а «Спартак» — пятое (15 очков).
«Северсталь» прервала серию из четырех поражений, победив у себя дома «Торпедо» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Хозяева вышли вперед на 2-й минуте после результативного броска Сергея Лапина. Гости отыгрались стараниями Юрия Сергиенко на 26-й минуте.
Олег Яшин снова вывел хозяев вперед, отличившись на 41-й секунде третьего игрового отрезка, и хозяева сумели сохранить минимальное преимущество.
«Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции (12 очков). «Торпедо» идет шестым на Востоке (19 очков). 0