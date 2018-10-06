Три очка Семина помогли «Витязю» одолеть «Спартак»

В рамках регулярного чемпионата КХЛна выезде одолелсо счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

Первую шайбу на 39-й минуте забросил Александр Семин. «Красно-белые» отыгрались в середине третьего периода усилиями Владислава Провольнева.

За три с небольшим минуты до конца основного времени Борна Рендулич воспользовался передачей Семина и вернул «Витязю» преимущество в одну шайбу.

Бен Максвелл сравнял счет за считанные секунды до окончания периода, и судьба встречи решалась в овертайме, где автором победного броска выступил Семин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Семин — 2 (Кокарев, Романов), 38:05 — 0:1. Провольнев — 1 (Даугавиньш, Максвелл), 49:10 — 1:1. Рендулич — 4 (Семин, Воронков), 56:48 — 1:2. Максвелл — 4 (Зубов, Кутейкин), 59:47 — 2:2. Семин — 3 (Евсеенков), 60:28 — 2:3Вратари: Гудачек (58:44 — 58:54, 59:01 — 59:47) — ОртиоШтраф: 6 — 6Броски: 22 (7+3+12+0) — 27 (7+10+9+1)

В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» занимает седьмое место (13 очков), а «Спартак» — пятое (15 очков).

«Северсталь» прервала серию из четырех поражений, победив у себя дома «Торпедо» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Хозяева вышли вперед на 2-й минуте после результативного броска Сергея Лапина. Гости отыгрались стараниями Юрия Сергиенко на 26-й минуте.

Олег Яшин снова вывел хозяев вперед, отличившись на 41-й секунде третьего игрового отрезка, и хозяева сумели сохранить минимальное преимущество.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: Лапин — 1 (Калашников, Щербина), 1:56 — 1:0. Сергиенко — 3 (Галузин), 25:14 — 1:1. Яшин — 1 (Трубачев), 40:41 — 2:1Вратари: Фурх — Тихомиров (58:54)Штраф: 46 — 50Броски: 28 (13+8+7) — 31 (8+11+12)

«Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции (12 очков). «Торпедо» идет шестым на Востоке (19 очков). 0