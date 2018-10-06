СКА уверенно разобрался с «Йокеритом»

Наиль Якупов
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Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 6:2 в пользу команды Ильи Воробьева.
В первом периоде ворота хозяев поразили Александр Дергачев и Алексей Кручинин, а после перерыва «армейцы» трижды реализовали численное большинство стараниями Патрика Херсли и Наиля Якупова, на счету которого дубль. Подопечные Лаури Марьямики сумели ответить точным броском Марко Анттилы в меньшинстве, а в третьем периоде Сами Леписте реализовал удаление, которое заработал Виктор Тихонов. В самой концовке Херсли оформил дубль, реализовав большинство.
СКА одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, финская команда прервала серию из двух побед.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Голы: Дергачев — 3 (Плотников), 0:25 — 0:1. Кручинин — 4 (Херсли, Бывальцев), 5:57 — 0:2. Якупов — 5 (бол., Дацюк, Гусев), 30:40 — 0:3. Херсли — 6 (бол., Дацюк, Гусев), 31:28 — 0:4. Якупов — 6 (бол., Гусев, Херсли), 32:49 — 0:5. Анттила — 6 (мен.), 33:01 — 1:5. Леписто — 2 (бол., Маннинен), 48:09 — 2:5. Херсли — 7 (бол., Белов, Дацюк), 59:06 — 2:6Вратари: Запольски (Калныньш, 31:28) — ХелльбергШтраф: 39 — 10