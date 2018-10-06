ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуУдар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасиловании
  • 19:54
    • Три очка Семина помогли «Витязю» одолеть «Спартак»
  • 19:41
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Ак Барсом»
  • 19:06
    • Гол Дайера принес «Тоттенхэму» победу над «Кардиффом»
  • 18:35
    • СКА уверенно разобрался с «Йокеритом»
  • 18:25
    • «Ростов» дома уступил «Оренбургу»
    Все новости спорта

    СКА уверенно разобрался с «Йокеритом»

    КХЛ СКА Йокерит
    СКА одержал выездную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом».

    Наиль Якупов
    Наиль Якупов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 6:2 в пользу команды Ильи Воробьева.

    В первом периоде ворота хозяев поразили Александр Дергачев и Алексей Кручинин, а после перерыва «армейцы» трижды реализовали численное большинство стараниями Патрика Херсли и Наиля Якупова, на счету которого дубль. Подопечные Лаури Марьямики сумели ответить точным броском Марко Анттилы в меньшинстве, а в третьем периоде Сами Леписте реализовал удаление, которое заработал Виктор Тихонов. В самой концовке Херсли оформил дубль, реализовав большинство.

    СКА одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, финская команда прервала серию из двух побед.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
    Голы: Дергачев — 3 (Плотников), 0:25 — 0:1. Кручинин — 4 (Херсли, Бывальцев), 5:57 — 0:2. Якупов — 5 (бол., Дацюк, Гусев), 30:40 — 0:3. Херсли — 6 (бол., Дацюк, Гусев), 31:28 — 0:4. Якупов — 6 (бол., Гусев, Херсли), 32:49 — 0:5. Анттила — 6 (мен.), 33:01 — 1:5. Леписто — 2 (бол., Маннинен), 48:09 — 2:5. Херсли — 7 (бол., Белов, Дацюк), 59:06 — 2:6Вратари: Запольски (Калныньш, 31:28) — ХелльбергШтраф: 39 — 10
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — ЦСКА
  • 1.80
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли особенные изменения в игре «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Без КриРо «Реал» «не то»
  • «Алавес» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Вернется ли «Бавария» к победам?
  • «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Брайтон» — «Вест Хэм» Футбол АПЛ. «Брайтон» прервал беспроигрышную серию «Вест Хэма», «Борнмут» разгромил «Уотфорд»Подробности матчей восьмого тура английской Премьер-лиги 20:020
  • 16:38
    • Медведев сыграет в финале турнира в Токио
  • 16:02
    • «Крылья Советов» без Тихонова обыграли «Динамо»
  • 14:26
    • Еременко отправился со «Спартаком» на матч против «Енисея»
    «Атлетик» — «Реал Сосьедад» Футбол Примера. Баскское дерби осталось за «Сосьедадом», «Реал» против «Алавеса»Все о матчах восьмого тура испанской Примеры 19:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ростов» побеждает, «МЮ» не впечатляет, «Реал» забивает
  • 4.38
    •
  • 20:09
    • «Лилль» прервал победную серию «Сент-Этьена»
  • 19:56
    • «Сочи» в овертайме вырвал победу у минского «Динамо»
  • 19:28
    • «Хетафе» на своем поле проиграл «Леванте»
    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» уступил в первом матче Ковальчука, «Каролина» обыграла «Коламбус»Результаты матчей третьего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 09:000
  • 10:52
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии
  • 08:23
    • СМИ: Моуринью будет уволен после матча с «Ньюкаслом»
  • 19:21
    • «Борнмут» разгромил «Уотфорд», «Вулверхэмптон» одолел «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие