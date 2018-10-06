СКА уверенно разобрался с «Йокеритом»

одержал выездную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с

Наиль Якупов twitter.com/hcska 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 6:2 в пользу команды Ильи Воробьева.

В первом периоде ворота хозяев поразили Александр Дергачев и Алексей Кручинин, а после перерыва «армейцы» трижды реализовали численное большинство стараниями Патрика Херсли и Наиля Якупова, на счету которого дубль. Подопечные Лаури Марьямики сумели ответить точным броском Марко Анттилы в меньшинстве, а в третьем периоде Сами Леписте реализовал удаление, которое заработал Виктор Тихонов. В самой концовке Херсли оформил дубль, реализовав большинство.

СКА одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, финская команда прервала серию из двух побед.