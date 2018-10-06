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    НХЛ. «Лос-Анджелес» уступил в первом матче Ковальчука, «Каролина» обыграла «Коламбус»

    Результаты матчей третьего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ

    НХЛ Лос-Анджелес Кингз Сан-Хосе Шаркс Коламбус Блю Джекетс Каролина Харрикейнз
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    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»
    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»
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    «Лос-Анджелес Кингз» начал сезон с поражения в овертайме от «Сан-Хосе Шаркс».

    Встреча завершилась со счетом 3:2.

    В основное время матча «Шаркс» вышли вперед благодаря шайбам Эвандера Кейна и Тимо Майера, а хозяева отыгрались за счет голов Анже Копитара и Тайлера Тоффоли.

    В овертайме победу гостям принес Кевин Лабанк.

    Отметим, что российский нападающий Илья Ковальчук проводил свой первый официальный матч за клуб. За 20 минут и 15 секунд на льду россиянин не сумел отметиться очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Майер — 1 (Власик, Торнтон), 9:42 — 0:1. Кейн — 2 (Суомела, Донской), 13:48 — 0:2. Копитар — 1 (Иафалло, Форборт), 17:15 — 1:2. Тоффоли — 1 (Пирсон), 20:37 — 2:2. Лабанк — 1 (Кутюр, Э. Карлссон), 62:54 — 2:3Вратари: Куик — ДжонсШтраф: 6-10Броски: 21 (8+8+5+0) — 33 (9+12+10+2)

    «Каролина Харрикейнз» на выезде одолела «Коламбус Блю Джекетс», одержав первую победу в сезоне. Гости выиграли со счетом 3:1.

    В составе «Каролины» шайбами отметились Джордан Мартинук, Себастьян Ахо и Майкл Ферланд. У «Коламбуса» шайба на счету Брэндона Дубински.

    В этой встрече свое первое очко в НХЛ набрал российский нападающий Андрей Свечников. На его счету — результативная передача. Еще один россиянин из «Каролины» Валентин Зыков результативными действиями не отметился.

    У «Коламбуса» 21 минуту и 38 секунд на льду провел Артемий Панарин, а Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Каролина» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Мартинук — 1 (Свечников), 1:43 — 0:1. Дубински — 1 (Савар), 12:58 — 1:1. Ахо — 1 (Терявяйнен, Ферланд), 26:33 — 1:2. Ферланд — 1 (Ахо), 45:30 — 1:3Вратари: Бобровский (58:30 — 59:01, 59:16) — МакэлхинниШтраф: 2-6Броски: 32 (13+10+9) — 35 (15+8+12)
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