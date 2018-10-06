НХЛ. «Лос-Анджелес» уступил в первом матче Ковальчука, «Каролина» обыграла «Коламбус»

Встреча завершилась со счетом 3:2.
В основное время матча «Шаркс» вышли вперед благодаря шайбам Эвандера Кейна и Тимо Майера, а хозяева отыгрались за счет голов Анже Копитара и Тайлера Тоффоли.
В овертайме победу гостям принес Кевин Лабанк.
Отметим, что российский нападающий Илья Ковальчук проводил свой первый официальный матч за клуб. За 20 минут и 15 секунд на льду россиянин не сумел отметиться очками.
«Каролина Харрикейнз» на выезде одолела «Коламбус Блю Джекетс», одержав первую победу в сезоне. Гости выиграли со счетом 3:1.
В составе «Каролины» шайбами отметились Джордан Мартинук, Себастьян Ахо и Майкл Ферланд. У «Коламбуса» шайба на счету Брэндона Дубински.
В этой встрече свое первое очко в НХЛ набрал российский нападающий Андрей Свечников. На его счету — результативная передача. Еще один россиянин из «Каролины» Валентин Зыков результативными действиями не отметился.
У «Коламбуса» 21 минуту и 38 секунд на льду провел Артемий Панарин, а Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам.