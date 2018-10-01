«Йокерит» победил «Сочи», Йоэнсуу оформил хет-трик

В составе победителей хет-трик оформил Ессе Йоэнсуу, еще одна шайба на счету Никласа Йенсена.
За сочинцев отличились Эрик О`Делл и Дамир Мусин.
Подопечные Лаури Марьямяки сохранили лидерство в Западной конференции, набрав 20 очков после 11 встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» — «Сочи» — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Голы: Йоэнсуу — 3 (бол., Грант, Норман), 11:32 — 1:0. О`Делл — 3 (бол., Бочаров, Шмелев), 19:33 — 1:1. Н. Йенсен — 4 (Плэтт, Йормакка), 21:23 — 2:1. Йоэнсуу — 4 (бол., О`Нилл, Мозес), 22:18 — 3:1. Йоэнсуу — 5 (бол., Мозес, Норман), 29:19 — 4:1. Мусин — 2 (Йокипакка), 46:17 — 4:2Вратари: Запольски — Кочетков (58:08)Броски: 30 (13+8+9) — 28 (11+4+13)Штраф: 29 — 12