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    «Йокерит» победил «Сочи», Йоэнсуу оформил хет-трик

    КХЛ Йокерит Сочи
    Финский «Йокерит» одержал домашнюю победу над хоккейным клубом «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    В составе победителей хет-трик оформил Ессе Йоэнсуу, еще одна шайба на счету Никласа Йенсена.

    За сочинцев отличились Эрик О`Делл и Дамир Мусин.

    Подопечные Лаури Марьямяки сохранили лидерство в Западной конференции, набрав 20 очков после 11 встреч.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» — «Сочи» — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
    Голы: Йоэнсуу — 3 (бол., Грант, Норман), 11:32 — 1:0. О`Делл — 3 (бол., Бочаров, Шмелев), 19:33 — 1:1. Н. Йенсен — 4 (Плэтт, Йормакка), 21:23 — 2:1. Йоэнсуу — 4 (бол., О`Нилл, Мозес), 22:18 — 3:1. Йоэнсуу — 5 (бол., Мозес, Норман), 29:19 — 4:1. Мусин — 2 (Йокипакка), 46:17 — 4:2Вратари: Запольски — Кочетков (58:08)Броски: 30 (13+8+9) — 28 (11+4+13)Штраф: 29 — 12
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