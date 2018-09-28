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    «Ак Барс» одержал волевую победу над «Амуром»

    КХЛ Ак Барс Амур
    Казанский «Ак Барс» обыграл «Амур» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Ак Барс»
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    В составе победителей отличились Иржи Секач, Антон Ландер и Александр Бурмистров. За хабаровчан шайбу забросил Александр Горшков.

    «Ак Барс» провёл 12-й матч в этом регулярном чемпионате и набрал 16 очков, у гостей семь очков после 11 игр. «Амур», проиграв в Казани, потерпел четвёртое поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Горшков — 3 (Атюшов, Турбин), 36:35 — 0:1. Секач — 4 (Постма), 40:38 — 1:1. Ландер — 3 (бол., Секач, Азеведо), 46:42 — 2:1. Бурмистров — 2, 58:33 — 3:1Вратари: Шарыченков — АликинБроски: 27 (6+10+11) — 16 (4+6+6)Штраф: 12 — 8
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