«Ак Барс» одержал волевую победу над «Амуром»

Казанскийобыграл(3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Иржи Секач, Антон Ландер и Александр Бурмистров. За хабаровчан шайбу забросил Александр Горшков.

«Ак Барс» провёл 12-й матч в этом регулярном чемпионате и набрал 16 очков, у гостей семь очков после 11 игр. «Амур», проиграв в Казани, потерпел четвёртое поражение подряд.