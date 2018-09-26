«Торпедо» одержало победу над «Адмиралом»

Нижегородскоеобыграло(5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Денис Паршин, Эндрю Кэлофф, Даниил Ильин, Филип Хольм и Роберт Саболич.

Дальневосточная команда ответила голом Дениса Вихарева.

«Торпедо» провело 10-й матч в сезоне и набрало 14 очков. Команда из Нижнего Новгорода одержало вторую победу подряд. В свою очередь коллектив Сергея Светлова имеет шесть очков после десяти встреч.