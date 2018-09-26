«Торпедо» одержало победу над «Адмиралом»

В составе победителей отличились Денис Паршин, Эндрю Кэлофф, Даниил Ильин, Филип Хольм и Роберт Саболич.
Дальневосточная команда ответила голом Дениса Вихарева.
«Торпедо» провело 10-й матч в сезоне и набрало 14 очков. Команда из Нижнего Новгорода одержало вторую победу подряд. В свою очередь коллектив Сергея Светлова имеет шесть очков после десяти встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы: Паршин — 3 (бол., Баранцев, Шенфельд), 4:41 — 1:0. Вихарев — 2 (Козловский), 30:08 — 1:1. Кейлоф — 5 (бол., Миле), 43:10 — 2:1. Ильин — 3 (Веряев), 49:20 — 3:1. Хольм — 2 (Миле, Саболич), 52:25 — 4:1. Саболич — 2 (Шенфельд), 55:50 — 5:1Вратари: Галимов (Костин, 28:45) — КрасоткинБроски: 36 (13+5+18) — 29 (8+15+6)Штраф: 4 — 12