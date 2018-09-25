«Автомобилист» одержал десятую победу кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургскийна своем льду в овертайме обыграл ярославский— 5:4 (1:2,0:2,3:0,1:0).

В составе победителей точными бросками отличились Егор Миловзоров, Франсис Паре (дважды), Анатолий Голышев и Дэн Секстон. У ярославцев две шайбы забросил Степан Санников, по одной — Андрей Локионов и Денис Алексеев.

«Железнодорожники» с 13-ю очками после десяти игр остались вторыми в Западной конференции. «Автомобилист» с двадцатью очками лидирует в Восточной. В активе клуба из Екатеринбурга 10 побед кряду.

В следующем матче команда из Екатеринбурга 27 сентября примет «Северсталь», а ярославцы в этот же день на выезде сыграют с «Трактором».