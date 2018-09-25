«Автомобилист» одержал десятую победу кряду

Хоккеисты «Автомобилиста»
ХК «Автомобилист»
В составе победителей точными бросками отличились Егор Миловзоров, Франсис Паре (дважды), Анатолий Голышев и Дэн Секстон. У ярославцев две шайбы забросил Степан Санников, по одной — Андрей Локионов и Денис Алексеев.
«Железнодорожники» с 13-ю очками после десяти игр остались вторыми в Западной конференции. «Автомобилист» с двадцатью очками лидирует в Восточной. В активе клуба из Екатеринбурга 10 побед кряду.
В следующем матче команда из Екатеринбурга 27 сентября примет «Северсталь», а ярославцы в этот же день на выезде сыграют с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 ОТ (1:2, 0:2, 3:0, 1:0)
Голы: Миловзоров — 2 (бол., Секстон), 7:33 — 1:0. Санников — 1 (Е. Аверин), 12:07 — 1:1. Локтионов — 3 (бол., Накладал, Контиола), 15:20 — 1:2. Алексеев — 2 (Юртайкин), 30:19 — 1:3. Санников — 2 (Елесин, Е. Аверин), 39:47 — 1:4. Паре — 3, 44:29 — 2:4. Паре — 4 (Доус, Секстон), 49:32 — 3:4. Голышев — 8 (бол., Паре, Да Коста), 54:40 — 4:4. Секстон — 7 (Вишневский), 62:45 — 5:4Вратари: Коварж — КоноваловШтрафы: 2-8Броски: 33 (12+9+10+2) — 35 (16+16+1+2)